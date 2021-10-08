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Яйцо Бенедикт, "матафан", яичные кексы, "крок-мадам" и глазунья в луковых кольцах : топ-5 необычных рецептов блюд во Всемирному дню яйца

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Пять интересных рецептов блюд из яиц Новость обновлена 08 октября 2021, 12:26
Пять интересных рецептов блюд из яиц

Простые и доступные рецепты, которые можно готовить каждый день

Во многих блюда из яиц ассоциируются с завтраками, и это неудивительно, ведь яйца обладают полезными свойствами и на их честь был учрежден праздник — Международный день яиц, который ежегодно отмечается во вторую пятницу октября. Они также могут прекрасно подойти и для обеда и ужина. Блюда с яйцами легко приготовить, они красивые и сытные. Поэтому, если к вам пришли гости или не хочется долго возиться у плиты, это отличный выход из ситуации.

"Телеграф" собрал рецепты блюд на основе яиц, среди которых каждый непременно найдет себе что-нибудь по вкусу.

Яйцо Бенедикт

Ингредиенты:

  • бекон/ветчина – 50 г;
  • сливочное масло – 50 г;
  • хлеб тостерный – 2 куска;
  • яйцо – 2 штуки;
  • лук – 1 головка;
  • уксус – 1 столовая ложка.

Для соуса "голландез":

  • яичный желток – 3 штуки;
  • масло сливочное – 65 г;
  • лимонный сок – 1 столовая ложка;
  • вода – 1 чайная ложка.
Яйцо Бенедикт
Яйцо Бенедикт

Приготовление:

  1. В кастрюлю с кипящей водой (на небольшом огне) влейте уксус.
  2. Размешайте воду до образования воронки и аккуратно вбейте в нее яйцо, слегка помешайте и варите не больше 3 минут. Достав шумовкой, положите яйцо на бумажное полотенце, чтобы впиталась вода.
  3. Растопите масло, и поджарьте тосты. Ветчину/бекон нарежьте небольшими брусочками, лук – мелко и обжарьте.
  4. Приготовьте соус. Для этого на паровой бане растопите масло сливочное, немного присолив и помешивая венчиком.
  5. Отдельно взбейте яйцо и тоненькой струйкой добавьте его в масло. Взбив полученную массу, влейте лимонный сок.
  6. Теперь формируйте блюдо. Сначала на тосты выложите лук с беконом, затем – яйцо и полейте соусом.

"Матафан" – омлет-запеканка с сыром и колбасой

Ингредиенты:

  • молоко – 250 мл;
  • мука – 140 г;
  • яйца – 2 штуки;
  • сливочное масло – 30 г;
  • вареная колбаса или сосиски – 100 г;
  • сыр твердых сортов – 40 г;
  • зеленый лук – 3 пера;
  • соль – щепотка.
Матафан
Матафан

Приготовление:

  1. Смешайте яйца с молоком, добавьте соль, муку и мелко нарезанный лук.
  2. Все хорошо перемешайте.
  3. Колбасу, нарезанную тонкими ломтиками, обжарьте до золотистого цвета на 10 граммах масла сливочного.
  4. Потом колбасу уберите и растопите оставшееся масло.
  5. Перелейте готовое тесто в сковороду и запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах примерно 15 минут, тесто должно "схватиться".
  6. По истечении времени достаньте его из духовки и выложите на блин обжаренную колбасу, сверху притрусите натертым сыром.
  7. Допекайте в духовке еще минут 5 – 7, пока не расплавится сыр.

Бутерброд "Крок-мадам"

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 4 ломтика хлеба или батона;
  • 50 г сливочного масла;
  • 4 больших ломтика сыра;
  • 2 больших ломтика ветчины;
  • 2 листа салата;
  • соль, перец, любимые приправы.
Бутерброд "Крок-мадам"
Бутерброд "Крок-мадам"

Приготовление:

  1. Ломтики хлеба слегка смажьте сливочным маслом и обжарьте на сухой сковороде с одной стороны до золотистого цвета. Переверните. 2 ломтика снимите со сковороды, они понадобятся чуть позже. На 2 кусочка хлеба положите по ломтику сыра и накройте крышкой, чтобы сыр немного расплавился.
  2. На сыр положите ветчину, накройте листом салата, положите еще один ломтик сыра и накройте отложенными кусочками хлеба. Накройте крышкой и готовьте примерно 30 секунд. Снимите бутерброды со сковороды.
  3. После тепловой обработки лист салата приобретает не очень эстетичный вид, поэтому можно обойтись и без него, а просто подать бутерброд со свежим салатом.
  4. Чтобы яйцо было по размеру сэндвича, используйте специальную форму или кольцо из фольги. Приготовьте ее до желаемой степени готовности, добавьте специи и положите поверх бутерброда.

Яичница-глазунья в луковых кольцах

Ингредиенты:

  • 3 больших яйца;
  • 1 большой лук;
  • оливковое масло;
  • соль, перец, любимые приправы.
Яичница-глазунья в луковых кольцах
Яичница-глазунья в луковых кольцах

Приготовление:

  1. Луковицу разрежьте на кольца. Возьмите самые широкие, можно на 2 слоя.
  2. Разогрейте в сковороде оливковое масло и обжарьте кольца до появления золотистой корочки. Затем переверните и обжарьте вторую сторону.
  3. В каждое кольцо влейте по одному яйцу так, чтобы желток остался целым и не растекся. Добавьте соль, перец, приправы.
  4. Готовьте как обычную яичницу до тех пор, пока белок не станет твердым и белым, желток должен остаться жидким.
  5. Перед подачей блюдо можно украсить листьями салата или любыми овощами.

Яичные кексы

Ингредиенты:

  • 12-15 яиц;
  • 200 г тертого сыра;
  • 50 г зеленого лука;
  • 200 г любых овощей на ваш выбор: помидоры, болгарский перец, брокколи, кабачки;
  • 200 г ветчины, колбасы или отварного мяса;
  • оливковое масло;
  • соль, перец;
  • 1 ч. л. любимых приправ.
Яичные кексы
Яичные кексы

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте силиконовые формочки для кексов оливковым маслом.
  2. Овощи порежьте на ломтики и обжарьте на сковороде до появления золотистой корочки.
  3. Ветчину или мясо нарежьте кубиками.
  4. На дно формы положите слой кубиков мяса, затем обжаренные овощи, тертый сыр и зеленый лук. Форма должна заполниться примерно на 2/3.
  5. Яйца взбейте вилкой, добавьте приправы, соль и перец.
  6. В каждую формочку осторожно влейте яичную смесь. Можно немного перемешать все ингредиенты вилкой.
  7. Выпекайте кексы в духовке примерно 15 минут. Они должны подняться и подрумяниться. Такие кексы удобно брать с собой на работу или в дорогу.

Также вы можете ознакомиться с рецептом украинского шеф-повара Евгения Клопотенко — "шакшукой". Это арабское блюдо из яиц, которое идеально подойдет в качестве сытного обеда.

Теги:
#Рецепты #День яиц
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