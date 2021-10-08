Яйцо Бенедикт, "матафан", яичные кексы, "крок-мадам" и глазунья в луковых кольцах : топ-5 необычных рецептов блюд во Всемирному дню яйца
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Простые и доступные рецепты, которые можно готовить каждый день
Во многих блюда из яиц ассоциируются с завтраками, и это неудивительно, ведь яйца обладают полезными свойствами и на их честь был учрежден праздник — Международный день яиц, который ежегодно отмечается во вторую пятницу октября. Они также могут прекрасно подойти и для обеда и ужина. Блюда с яйцами легко приготовить, они красивые и сытные. Поэтому, если к вам пришли гости или не хочется долго возиться у плиты, это отличный выход из ситуации.
"Телеграф" собрал рецепты блюд на основе яиц, среди которых каждый непременно найдет себе что-нибудь по вкусу.
Яйцо Бенедикт
Ингредиенты:
- бекон/ветчина – 50 г;
- сливочное масло – 50 г;
- хлеб тостерный – 2 куска;
- яйцо – 2 штуки;
- лук – 1 головка;
- уксус – 1 столовая ложка.
Для соуса "голландез":
- яичный желток – 3 штуки;
- масло сливочное – 65 г;
- лимонный сок – 1 столовая ложка;
- вода – 1 чайная ложка.
Приготовление:
- В кастрюлю с кипящей водой (на небольшом огне) влейте уксус.
- Размешайте воду до образования воронки и аккуратно вбейте в нее яйцо, слегка помешайте и варите не больше 3 минут. Достав шумовкой, положите яйцо на бумажное полотенце, чтобы впиталась вода.
- Растопите масло, и поджарьте тосты. Ветчину/бекон нарежьте небольшими брусочками, лук – мелко и обжарьте.
- Приготовьте соус. Для этого на паровой бане растопите масло сливочное, немного присолив и помешивая венчиком.
- Отдельно взбейте яйцо и тоненькой струйкой добавьте его в масло. Взбив полученную массу, влейте лимонный сок.
- Теперь формируйте блюдо. Сначала на тосты выложите лук с беконом, затем – яйцо и полейте соусом.
"Матафан" – омлет-запеканка с сыром и колбасой
Ингредиенты:
- молоко – 250 мл;
- мука – 140 г;
- яйца – 2 штуки;
- сливочное масло – 30 г;
- вареная колбаса или сосиски – 100 г;
- сыр твердых сортов – 40 г;
- зеленый лук – 3 пера;
- соль – щепотка.
Приготовление:
- Смешайте яйца с молоком, добавьте соль, муку и мелко нарезанный лук.
- Все хорошо перемешайте.
- Колбасу, нарезанную тонкими ломтиками, обжарьте до золотистого цвета на 10 граммах масла сливочного.
- Потом колбасу уберите и растопите оставшееся масло.
- Перелейте готовое тесто в сковороду и запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах примерно 15 минут, тесто должно "схватиться".
- По истечении времени достаньте его из духовки и выложите на блин обжаренную колбасу, сверху притрусите натертым сыром.
- Допекайте в духовке еще минут 5 – 7, пока не расплавится сыр.
Бутерброд "Крок-мадам"
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 4 ломтика хлеба или батона;
- 50 г сливочного масла;
- 4 больших ломтика сыра;
- 2 больших ломтика ветчины;
- 2 листа салата;
- соль, перец, любимые приправы.
Приготовление:
- Ломтики хлеба слегка смажьте сливочным маслом и обжарьте на сухой сковороде с одной стороны до золотистого цвета. Переверните. 2 ломтика снимите со сковороды, они понадобятся чуть позже. На 2 кусочка хлеба положите по ломтику сыра и накройте крышкой, чтобы сыр немного расплавился.
- На сыр положите ветчину, накройте листом салата, положите еще один ломтик сыра и накройте отложенными кусочками хлеба. Накройте крышкой и готовьте примерно 30 секунд. Снимите бутерброды со сковороды.
- После тепловой обработки лист салата приобретает не очень эстетичный вид, поэтому можно обойтись и без него, а просто подать бутерброд со свежим салатом.
- Чтобы яйцо было по размеру сэндвича, используйте специальную форму или кольцо из фольги. Приготовьте ее до желаемой степени готовности, добавьте специи и положите поверх бутерброда.
Яичница-глазунья в луковых кольцах
Ингредиенты:
- 3 больших яйца;
- 1 большой лук;
- оливковое масло;
- соль, перец, любимые приправы.
Приготовление:
- Луковицу разрежьте на кольца. Возьмите самые широкие, можно на 2 слоя.
- Разогрейте в сковороде оливковое масло и обжарьте кольца до появления золотистой корочки. Затем переверните и обжарьте вторую сторону.
- В каждое кольцо влейте по одному яйцу так, чтобы желток остался целым и не растекся. Добавьте соль, перец, приправы.
- Готовьте как обычную яичницу до тех пор, пока белок не станет твердым и белым, желток должен остаться жидким.
- Перед подачей блюдо можно украсить листьями салата или любыми овощами.
Яичные кексы
Ингредиенты:
- 12-15 яиц;
- 200 г тертого сыра;
- 50 г зеленого лука;
- 200 г любых овощей на ваш выбор: помидоры, болгарский перец, брокколи, кабачки;
- 200 г ветчины, колбасы или отварного мяса;
- оливковое масло;
- соль, перец;
- 1 ч. л. любимых приправ.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте силиконовые формочки для кексов оливковым маслом.
- Овощи порежьте на ломтики и обжарьте на сковороде до появления золотистой корочки.
- Ветчину или мясо нарежьте кубиками.
- На дно формы положите слой кубиков мяса, затем обжаренные овощи, тертый сыр и зеленый лук. Форма должна заполниться примерно на 2/3.
- Яйца взбейте вилкой, добавьте приправы, соль и перец.
- В каждую формочку осторожно влейте яичную смесь. Можно немного перемешать все ингредиенты вилкой.
- Выпекайте кексы в духовке примерно 15 минут. Они должны подняться и подрумяниться. Такие кексы удобно брать с собой на работу или в дорогу.
Также вы можете ознакомиться с рецептом украинского шеф-повара Евгения Клопотенко — "шакшукой". Это арабское блюдо из яиц, которое идеально подойдет в качестве сытного обеда.
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