Яйцо Бенедикт, "матафан", яичные кексы, "крок-мадам" и глазунья в луковых кольцах : топ-5 необычных рецептов блюд во Всемирному дню яйца

Простые и доступные рецепты, которые можно готовить каждый день

Во многих блюда из яиц ассоциируются с завтраками, и это неудивительно, ведь яйца обладают полезными свойствами и на их честь был учрежден праздник — Международный день яиц, который ежегодно отмечается во вторую пятницу октября. Они также могут прекрасно подойти и для обеда и ужина. Блюда с яйцами легко приготовить, они красивые и сытные. Поэтому, если к вам пришли гости или не хочется долго возиться у плиты, это отличный выход из ситуации.

"Телеграф" собрал рецепты блюд на основе яиц, среди которых каждый непременно найдет себе что-нибудь по вкусу.

Яйцо Бенедикт

Ингредиенты:

бекон/ветчина – 50 г;

сливочное масло – 50 г;

хлеб тостерный – 2 куска;

яйцо – 2 штуки;

лук – 1 головка;

уксус – 1 столовая ложка.

Для соуса "голландез":

яичный желток – 3 штуки;

масло сливочное – 65 г;

лимонный сок – 1 столовая ложка;

вода – 1 чайная ложка.

Яйцо Бенедикт

Приготовление:

В кастрюлю с кипящей водой (на небольшом огне) влейте уксус. Размешайте воду до образования воронки и аккуратно вбейте в нее яйцо, слегка помешайте и варите не больше 3 минут. Достав шумовкой, положите яйцо на бумажное полотенце, чтобы впиталась вода. Растопите масло, и поджарьте тосты. Ветчину/бекон нарежьте небольшими брусочками, лук – мелко и обжарьте. Приготовьте соус. Для этого на паровой бане растопите масло сливочное, немного присолив и помешивая венчиком. Отдельно взбейте яйцо и тоненькой струйкой добавьте его в масло. Взбив полученную массу, влейте лимонный сок. Теперь формируйте блюдо. Сначала на тосты выложите лук с беконом, затем – яйцо и полейте соусом.

"Матафан" – омлет-запеканка с сыром и колбасой

Ингредиенты:

молоко – 250 мл;

мука – 140 г;

яйца – 2 штуки;

сливочное масло – 30 г;

вареная колбаса или сосиски – 100 г;

сыр твердых сортов – 40 г;

зеленый лук – 3 пера;

соль – щепотка.

Матафан

Приготовление:

Смешайте яйца с молоком, добавьте соль, муку и мелко нарезанный лук. Все хорошо перемешайте. Колбасу, нарезанную тонкими ломтиками, обжарьте до золотистого цвета на 10 граммах масла сливочного. Потом колбасу уберите и растопите оставшееся масло. Перелейте готовое тесто в сковороду и запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах примерно 15 минут, тесто должно "схватиться". По истечении времени достаньте его из духовки и выложите на блин обжаренную колбасу, сверху притрусите натертым сыром. Допекайте в духовке еще минут 5 – 7, пока не расплавится сыр.

Бутерброд "Крок-мадам"

Ингредиенты:

2 яйца

4 ломтика хлеба или батона;

50 г сливочного масла;

4 больших ломтика сыра;

2 больших ломтика ветчины;

2 листа салата;

соль, перец, любимые приправы.

Бутерброд "Крок-мадам"

Приготовление:

Ломтики хлеба слегка смажьте сливочным маслом и обжарьте на сухой сковороде с одной стороны до золотистого цвета. Переверните. 2 ломтика снимите со сковороды, они понадобятся чуть позже. На 2 кусочка хлеба положите по ломтику сыра и накройте крышкой, чтобы сыр немного расплавился. На сыр положите ветчину, накройте листом салата, положите еще один ломтик сыра и накройте отложенными кусочками хлеба. Накройте крышкой и готовьте примерно 30 секунд. Снимите бутерброды со сковороды. После тепловой обработки лист салата приобретает не очень эстетичный вид, поэтому можно обойтись и без него, а просто подать бутерброд со свежим салатом. Чтобы яйцо было по размеру сэндвича, используйте специальную форму или кольцо из фольги. Приготовьте ее до желаемой степени готовности, добавьте специи и положите поверх бутерброда.

Яичница-глазунья в луковых кольцах

Ингредиенты:

3 больших яйца;

1 большой лук;

оливковое масло;

соль, перец, любимые приправы.

Яичница-глазунья в луковых кольцах

Приготовление:

Луковицу разрежьте на кольца. Возьмите самые широкие, можно на 2 слоя. Разогрейте в сковороде оливковое масло и обжарьте кольца до появления золотистой корочки. Затем переверните и обжарьте вторую сторону. В каждое кольцо влейте по одному яйцу так, чтобы желток остался целым и не растекся. Добавьте соль, перец, приправы. Готовьте как обычную яичницу до тех пор, пока белок не станет твердым и белым, желток должен остаться жидким. Перед подачей блюдо можно украсить листьями салата или любыми овощами.

Яичные кексы

Ингредиенты:

12-15 яиц;

200 г тертого сыра;

50 г зеленого лука;

200 г любых овощей на ваш выбор: помидоры, болгарский перец, брокколи, кабачки;

200 г ветчины, колбасы или отварного мяса;

оливковое масло;

соль, перец;

1 ч. л. любимых приправ.

Яичные кексы

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте силиконовые формочки для кексов оливковым маслом. Овощи порежьте на ломтики и обжарьте на сковороде до появления золотистой корочки. Ветчину или мясо нарежьте кубиками. На дно формы положите слой кубиков мяса, затем обжаренные овощи, тертый сыр и зеленый лук. Форма должна заполниться примерно на 2/3. Яйца взбейте вилкой, добавьте приправы, соль и перец. В каждую формочку осторожно влейте яичную смесь. Можно немного перемешать все ингредиенты вилкой. Выпекайте кексы в духовке примерно 15 минут. Они должны подняться и подрумяниться. Такие кексы удобно брать с собой на работу или в дорогу.

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