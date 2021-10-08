Яйце Бенедикт, "матафан", яєчні кекси, "крок-мадам" і яєчня в цибулевих кільцях: топ-5 незвичайних рецептів страв до Всесвітнього дня яйця

Прості і доступні рецепти, які можна готувати кожен день

У багатьох страви з яєць асоціюються зі сніданками, і це не дивно, адже яйця володіють корисними властивостями і на їх честь було засноване свято — Міжнародний день яєць, який щорічно відзначається у другу пʼятницю жовтня. Вони також можуть прекрасно підійти і для обіду і вечері. Страви з яйцями легко приготувати, вони красиві і ситні. Тому, якщо до вас прийшли гості чи не хочеться довго возитися біля плити, це чудовий вихід із ситуації.

"Телеграф" зібрав рецепти страв на основі яєць, серед яких кожен неодмінно знайде собі що-небудь за смаком.

Яйце Бенедикт

Інгредієнти:

бекон/шинка — 50 грам;

вершкове масло — 50 грам;

хліб тостерний — 2 шматки;

яйце — 2 штуки;

цибуля — 1 головка;

оцет — 1 столова ложка.

Для соусу "Голландез":

яєчний жовток — 3 штуки;

масло вершкове — 65 грам;

лимонний сік — 1 столова ложка;

вода — 1 чайна ложка.

Яйце Бенедикт

Приготування:

У каструлю з киплячою водою (на невеликому вогні) влийте оцет. Розмішайте воду до утворення воронки і акуратно вбийте в неї яйце, злегка перемішайте і варіть не більш 3 хвилин. Діставши шумівкою, покладіть яйце на паперовий рушник, щоб вбралася вода. Розтопіть масло, і підсмажте тости. Шинку/бекон наріжте невеликими брусочками, цибулю — дрібно і обсмажте. Приготуйте соус. Для цього на паровій бані розтопіть масло вершкове, трохи присоліть і помішайте віночком. Окремо збийте яйце і тоненькою цівкою додайте його в масло. Збивши отриману масу, влийте лимонний сік. Тепер формуйте блюдо. Спочатку на тости викладіть цибулю з беконом, потім — яйце і полийте соусом.

"Матафан" — омлет-запіканка з сиром та ковбасою

Інгредієнти:

молоко — 250 мл;

борошно — 140 г;

яйця — 2 штуки;

вершкове масло — 30 г;

варена ковбаса або сосиски — 100 г;

сир твердих сортів — 40 гр;

зелена цибуля — 3 пера;

сіль — щіпка.

Матафан

Приготування:

Змішайте яйця з молоком, додайте сіль, борошно і дрібно нарізану цибулю. Все добре перемішайте. Ковбасу, нарізану тонкими скибочками, обсмажте до золотистого кольору на 10 гр масла вершкового. Потім ковбасу приберіть і розтопіть масло, що залишилося. Перелийте готове тісто в сковороду і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 15 хвилин, тісто має "схопитися". Після закінчення часу дістаньте його з духовки і викладіть на млинець обсмажену ковбасу, зверху притрусіть натертим сиром. Допікайте в духовці ще хвилин 5-7, поки не розплавиться сир.

Бутерброд "Крок-мадам"

Інгредієнти:

2 яйця

4 скибочки хліба або батона;

50 г вершкового масла;

4 великих скибочки сиру;

2 великих скибочки шинки;

2 листи салату;

сіль, перець, улюблені приправи.

Бутерброд "Крок-мадам"

Приготування:

Скибочки хліба злегка змастіть вершковим маслом і обсмажте на сухій сковороді з одного боку до золотистого кольору. Переверніть. 2 скибочки зніміть зі сковороди, вони знадобляться трохи пізніше. На 2 шматочки хліба покладіть по скибочці сиру і накрийте кришкою, щоб сир трохи розплавився. На сир покладіть шинку, накрийте листом салату, покладіть ще один шматочок сиру і накрийте відкладеними шматочками хліба. Накрийте кришкою і готуйте приблизно 30 секунд. Зніміть бутерброди зі сковороди. Після теплової обробки лист салату набуває не дуже естетичний вигляд, тому можна обійтися і без нього, а просто подати бутерброд зі свіжим салатом. Щоб яйце було за розміром сендвіча, використовуйте спеціальну форму або кільце з фольги. Приготуйте її до бажаного ступеня готовності, додайте спеції і покладіть поверх бутерброда.

Яєчня-глазунья в цибулевих кільцях

Інгредієнти:

3 великих яйця;

1 велика цибуля;

оливкова олія;

сіль, перець, улюблені приправи.

Яєчня-глазунья в цибулевих кільцях

Приготування:

Цибулину розріжте на кільця. Візьміть найширші, можна на 2 шари. Розігрійте в сковороді оливкове масло і обсмажте кільця до появи золотистої скоринки. Потім переверніть і обсмажте другу сторону. У кожне кільце влийте по одному яйцю так, щоб жовток залишився цілим і не розтікся. Додайте сіль, перець, приправи. Готуйте як звичайну яєчню до тих пір, поки білок не стане твердим і білим, жовток повинен залишитися рідким. Перед подачею блюдо можна прикрасити листям салату або будь-якими овочами.

Яєчні кекси

Інгредієнти:

12-15 яєць;

200 г тертого сиру;

50 г зеленої цибулі;

200 г будь-яких овочів на ваш вибір: помідори, болгарський перець, брокколі, кабачки;

200 г шинки, ковбаси або відвареного м’яса;

оливкова олія;

сіль перець;

1 ч. л. улюблених приправ.

Яєчні кекси

Приготування:

Розігрійте духовку до 190 градусів. Змастіть силіконові формочки для кексів оливковою олією. Овочі поріжьте на скибочки і обсмажте на сковороді до появи золотистої скоринки. Шинку або м’ясо наріжте кубиками. На дно форми покладіть шар кубиків м’яса, потім обсмажені овочі, тертий сир і зелену цибулю. Форма повинна заповнитися приблизно на 2/3. Яйця збийте виделкою, додайте приправи, сіль і перець. У кожну формочку обережно влийте яєчну суміш. Можна трохи перемішати всі інгредієнти виделкою. Випікайте кекси в духовці приблизно 15 хвилин. Вони повинні піднятися і підрум’янитися. Такі кекси зручно брати з собою на роботу або в дорогу.

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