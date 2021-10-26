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Легко и быстро: Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных куриных сердечек в соусе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Самый вкусный рецепт от Лизы Глинской! Новость обновлена 26 октября 2021, 15:44
Самый вкусный рецепт от Лизы Глинской!

Для Лизы Глинской это одно из блюд детства. 

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как быстро и вкусно приготовить пасту Болоньезе, поделилась со своими подписчиками одним из самых любимых блюд своей семьи. Кулинар предложила приготовить куриные сердечки в сметанном соусе.

"Блюдо, которое прекрасно сочетается с любым гарниром. Готовиться легко и быстро" — описывает рецепт Глинская. 

Куриные сердечки в сметанном соусе: ингредиенты

  • 1 кг сердечек (куриных или индюшиных)
  • 3 средние луковицы
  • соль (по вкусу)
  • черный перец (по вкусу)
  • 200 г сметаны (жирность 15-20%) (8 ст. л.)
  • укроп
  • 100 мл воды (пол стакана)
  • 20 г муки (1 ст. л.)
  • растительное масло (для жарки)

Способ приготовления

  1. Отрежьте лишний жир с сердечек и разрежьте их на две части. После, хорошо промойте.
  2. Нарежьте лук тонкими пластинами.
  3. На разогретую сковороду налейте растительное масло и отправьте туда подготовленные сердечки и лук. Посолите, поперчите и перемешайте. 
  4. Обжаривайте все на высокой температуре до тех пор, пока лук не пустит сок.
  5. Затем, накройте крышкой и томите еще 20 минут.
  6. Соедините в миске сметану с водой и муку, перемешайте, чтобы не было комочков.
  7. Добавьте сметанный соус к сердечкам.
  8. Сделайте среднюю температуру, перемешайте, подлива начнет густеть. Когда подлива закипит — дайте ей покипеть ещё 1 минуту, мука должна завариться.
  9. Добавьте мелко нарезанный укроп и пусть покипит ещё 2 минуты. Попробуйте, если нужно — доведите все до вкуса, с помощью соли и перца.

Как приготовить куриные сердечки в сметанном соусе: видеорецепт

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом оригинальной выпечкой с яблоками — пирожками с яблоками на творожном тесте.

Теги:
#Рецепт #Блюда из курицы #Простые рецепты #Лиза Глинская
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