Легко и быстро: Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных куриных сердечек в соусе

Для Лизы Глинской это одно из блюд детства.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как быстро и вкусно приготовить пасту Болоньезе, поделилась со своими подписчиками одним из самых любимых блюд своей семьи. Кулинар предложила приготовить куриные сердечки в сметанном соусе.

"Блюдо, которое прекрасно сочетается с любым гарниром. Готовиться легко и быстро" — описывает рецепт Глинская.

Куриные сердечки в сметанном соусе: ингредиенты

1 кг сердечек (куриных или индюшиных)

3 средние луковицы

соль (по вкусу)

черный перец (по вкусу)

200 г сметаны (жирность 15-20%) (8 ст. л.)

укроп

100 мл воды (пол стакана)

20 г муки (1 ст. л.)

растительное масло (для жарки)

Способ приготовления

Отрежьте лишний жир с сердечек и разрежьте их на две части. После, хорошо промойте. Нарежьте лук тонкими пластинами. На разогретую сковороду налейте растительное масло и отправьте туда подготовленные сердечки и лук. Посолите, поперчите и перемешайте. Обжаривайте все на высокой температуре до тех пор, пока лук не пустит сок. Затем, накройте крышкой и томите еще 20 минут. Соедините в миске сметану с водой и муку, перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте сметанный соус к сердечкам. Сделайте среднюю температуру, перемешайте, подлива начнет густеть. Когда подлива закипит — дайте ей покипеть ещё 1 минуту, мука должна завариться. Добавьте мелко нарезанный укроп и пусть покипит ещё 2 минуты. Попробуйте, если нужно — доведите все до вкуса, с помощью соли и перца.

Как приготовить куриные сердечки в сметанном соусе: видеорецепт

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом оригинальной выпечкой с яблоками — пирожками с яблоками на творожном тесте.