Легко и быстро: Лиза Глинская поделилась рецептом вкусных куриных сердечек в соусе
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Для Лизы Глинской это одно из блюд детства.
Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская, которая ранее рассказала, как быстро и вкусно приготовить пасту Болоньезе, поделилась со своими подписчиками одним из самых любимых блюд своей семьи. Кулинар предложила приготовить куриные сердечки в сметанном соусе.
"Блюдо, которое прекрасно сочетается с любым гарниром. Готовиться легко и быстро" — описывает рецепт Глинская.
Куриные сердечки в сметанном соусе: ингредиенты
- 1 кг сердечек (куриных или индюшиных)
- 3 средние луковицы
- соль (по вкусу)
- черный перец (по вкусу)
- 200 г сметаны (жирность 15-20%) (8 ст. л.)
- укроп
- 100 мл воды (пол стакана)
- 20 г муки (1 ст. л.)
- растительное масло (для жарки)
Способ приготовления
- Отрежьте лишний жир с сердечек и разрежьте их на две части. После, хорошо промойте.
- Нарежьте лук тонкими пластинами.
- На разогретую сковороду налейте растительное масло и отправьте туда подготовленные сердечки и лук. Посолите, поперчите и перемешайте.
- Обжаривайте все на высокой температуре до тех пор, пока лук не пустит сок.
- Затем, накройте крышкой и томите еще 20 минут.
- Соедините в миске сметану с водой и муку, перемешайте, чтобы не было комочков.
- Добавьте сметанный соус к сердечкам.
- Сделайте среднюю температуру, перемешайте, подлива начнет густеть. Когда подлива закипит — дайте ей покипеть ещё 1 минуту, мука должна завариться.
- Добавьте мелко нарезанный укроп и пусть покипит ещё 2 минуты. Попробуйте, если нужно — доведите все до вкуса, с помощью соли и перца.
Как приготовить куриные сердечки в сметанном соусе: видеорецепт
Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом оригинальной выпечкой с яблоками — пирожками с яблоками на творожном тесте.
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