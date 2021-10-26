Легко та швидко: Ліза Глинська поділилася рецептом смачних курячих сердець у соусі

Для Лізи Глинської це одна із страв дитинства.

Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф", кондитер Ліза Глінська, яка раніше розповіла, як швидко та смачно приготувати пасту Болоньєзе, поділилася зі своїми підписниками однією з найулюбленіших страв своєї родини. Кулінар запропонувала приготувати курячі серця у сметанному соусі.

"Страва, яка чудово поєднується з будь-яким гарніром. Готуватися легко і швидко" — описує рецепт Глінська.

Курячі серця в сметанному соусі: інгредієнти

1 кг сердець (курячих або індички)

3 середні цибулини

сіль (на смак)

чорний перець (на смак)

200 г сметани (жирність 15-20%) (8 ст. арк.)

кріп

100 мл води

20 г борошна (1 ст. л.)

рослинна олія (для смаження)

Спосіб приготування

Відріжте зайвий жир із сердець і розріжте їх на дві частини. Після цього, добре промийте. Наріжте цибулю тонкими пластинами. На розігріту сковороду налийте олію і відправте туди підготовлені серця та цибулю. Посоліть, поперчіть та перемішайте. Обсмажуйте все на високій температурі, поки цибуля не пустить сік. Потім накрийте кришкою і томіть ще 20 хвилин. З’єднайте в мисці сметану з водою та борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте сметанний соус до серця. Зробіть середню температуру, перемішайте, підлива почне густіти. Коли підлива закипить — дайте їй покипіти ще 1 хвилину, борошно повинне заваритися. Додайте дрібно нарізаний кріп і нехай покипить ще 2 хвилини. Спробуйте, якщо потрібно, доведіть все до смаку, за допомогою солі та перцю.

Як приготувати курячі серця в сметанному соусі: відеорецепт

Раніше "Телеграф" писав, що Ліза Глинська поділилася рецептом оригінальної випічки з яблуками — пиріжками з яблуками на сирному тесті.