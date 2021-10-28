Подойдет к любому блюду: Лиза Глинская поделилась рецептом картофельно-тыквенного пюре (видео)
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Лиза Глинская уверенна, что этот гарнир никого не оставит равнодушным.
Сезон тыквы продолжается, а значит, что время записать в свой рецептник еще несколько вариантов ее приготовления есть. Помимо тыквенной каши с пшеном, можно приготовить и тыквенное пюре с картофелем.
Рецептом этого блюда на своей странице в Инстаграм и канале на ютуб поделилась победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская.
"Нежное и очень вкусное" — описывает пюре кулинар.
Картофельно-тыквенное пюре: ингредиенты:
- 400 г картофеля
- 150 г тыквы
- 50 г сливочного масла
- соль
Способ приготовления:
- Очистите картофель и тыкву от кожуры, нарежьте и положите в кастрюлю с холодной водой.
- Поставьте кастрюлю на плиту, и после того, как вода закипит — посолите и варите до готовности.
- Снимите кастрюлю с плиты и слейте воду.
- Картофель с тыквой потолките. Добавьте по несколько кубиков холодного масла и вмесите его в пюре.
Как приготовить картофелно-тыквенное пюре: видеорецепт
Ранее, Елизавета Глинская рассказала, как приготовить тыквенный крем-суп.
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