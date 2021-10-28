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Подойдет к любому блюду: Лиза Глинская поделилась рецептом картофельно-тыквенного пюре (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Тыквенное пюре от Лизы Глинской Новость обновлена 28 октября 2021, 16:41
Тыквенное пюре от Лизы Глинской

Лиза Глинская уверенна, что этот гарнир никого не оставит равнодушным.

Сезон тыквы продолжается, а значит, что время записать в свой рецептник еще несколько вариантов ее приготовления есть. Помимо тыквенной каши с пшеном, можно приготовить и тыквенное пюре с картофелем. 

Рецептом этого блюда на своей странице в Инстаграм и канале на ютуб поделилась победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская.

"Нежное и очень вкусное" — описывает пюре кулинар. 

Картофельно-тыквенное пюре: ингредиенты:

  • 400 г картофеля
  • 150 г тыквы
  • 50 г сливочного масла 
  • соль

Способ приготовления:

  1. Очистите картофель и тыкву от кожуры, нарежьте и положите в кастрюлю с холодной водой.
  2. Поставьте кастрюлю на плиту, и после того, как вода закипит — посолите и варите до готовности.
  3. Снимите кастрюлю с плиты и слейте воду.
  4. Картофель с тыквой потолките. Добавьте по несколько кубиков холодного масла и вмесите его в пюре.

Как приготовить картофелно-тыквенное пюре: видеорецепт

Ранее, Елизавета Глинская рассказала, как приготовить тыквенный крем-суп.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Тыква #Пюре #Картофельное пюре #Лиза Глинская
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