Подойдет к любому блюду: Лиза Глинская поделилась рецептом картофельно-тыквенного пюре (видео)

Лиза Глинская уверенна, что этот гарнир никого не оставит равнодушным.

Сезон тыквы продолжается, а значит, что время записать в свой рецептник еще несколько вариантов ее приготовления есть. Помимо тыквенной каши с пшеном, можно приготовить и тыквенное пюре с картофелем.

Рецептом этого блюда на своей странице в Инстаграм и канале на ютуб поделилась победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф", кондитер Лиза Глинская.

"Нежное и очень вкусное" — описывает пюре кулинар.

Картофельно-тыквенное пюре: ингредиенты:

400 г картофеля

150 г тыквы

50 г сливочного масла

соль

Способ приготовления:

Очистите картофель и тыкву от кожуры, нарежьте и положите в кастрюлю с холодной водой. Поставьте кастрюлю на плиту, и после того, как вода закипит — посолите и варите до готовности. Снимите кастрюлю с плиты и слейте воду. Картофель с тыквой потолките. Добавьте по несколько кубиков холодного масла и вмесите его в пюре.

Как приготовить картофелно-тыквенное пюре: видеорецепт

Ранее, Елизавета Глинская рассказала, как приготовить тыквенный крем-суп.