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Підійде до будь-якої страви: Ліза Глінська поділилася рецептом картопляно-гарбузового пюре (відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Гарбузове пюре від Лізи Глінської Новина оновлена 28 жовтня 2021, 16:41
Гарбузове пюре від Лізи Глінської

Ліза Глінська впевнена, що цей гарнір нікого не залишить байдужим.

Сезон гарбуза продовжується, а значить, час записати в свій рецептник ще кілька варіантів його приготування є. Крім гарбузової каші з пшоном, можна приготувати і гарбузове пюре з картоплею.

Рецептом цієї страви на своїй сторінці в Інстаграм та каналі на ютуб поділилася переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф", кондитер Ліза Глінська.

"Ніжне і дуже смачне" — описує пюре кулінар.

Картопляно-гарбузове пюре: інгредієнти:

  • 400 г картоплі
  • 150 г гарбуза
  • 50 г вершкового масла
  • сіль

Спосіб приготування:

  1. Очистіть картоплю та гарбуз від шкірки, наріжте і покладіть у каструлю з холодною водою.
  2. Поставте каструлю на плиту і після того, як вода закипить — посоліть і варіть до готовності.
  3. Зніміть каструлю з плити та злийте воду.
  4. Картопля з гарбузом потовкніть. Додайте по кілька кубиків холодної олії і вмішайте її в пюре.

Як приготувати картопливо-гарбузове пюре: відеорецепт

Раніше Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гарбузовий крем-суп.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Гарбуз #Пюре #Картопляне пюре #Ліза Глинська
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