Підійде до будь-якої страви: Ліза Глінська поділилася рецептом картопляно-гарбузового пюре (відео)
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Ліза Глінська впевнена, що цей гарнір нікого не залишить байдужим.
Сезон гарбуза продовжується, а значить, час записати в свій рецептник ще кілька варіантів його приготування є. Крім гарбузової каші з пшоном, можна приготувати і гарбузове пюре з картоплею.
Рецептом цієї страви на своїй сторінці в Інстаграм та каналі на ютуб поділилася переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф", кондитер Ліза Глінська.
"Ніжне і дуже смачне" — описує пюре кулінар.
Картопляно-гарбузове пюре: інгредієнти:
- 400 г картоплі
- 150 г гарбуза
- 50 г вершкового масла
- сіль
Спосіб приготування:
- Очистіть картоплю та гарбуз від шкірки, наріжте і покладіть у каструлю з холодною водою.
- Поставте каструлю на плиту і після того, як вода закипить — посоліть і варіть до готовності.
- Зніміть каструлю з плити та злийте воду.
- Картопля з гарбузом потовкніть. Додайте по кілька кубиків холодної олії і вмішайте її в пюре.
Як приготувати картопливо-гарбузове пюре: відеорецепт
Раніше Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гарбузовий крем-суп.
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