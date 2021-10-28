Підійде до будь-якої страви: Ліза Глінська поділилася рецептом картопляно-гарбузового пюре (відео)

Ліза Глінська впевнена, що цей гарнір нікого не залишить байдужим.

Сезон гарбуза продовжується, а значить, час записати в свій рецептник ще кілька варіантів його приготування є. Крім гарбузової каші з пшоном, можна приготувати і гарбузове пюре з картоплею.

Рецептом цієї страви на своїй сторінці в Інстаграм та каналі на ютуб поділилася переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф", кондитер Ліза Глінська.

"Ніжне і дуже смачне" — описує пюре кулінар.

Картопляно-гарбузове пюре: інгредієнти:

400 г картоплі

150 г гарбуза

50 г вершкового масла

сіль

Спосіб приготування:

Очистіть картоплю та гарбуз від шкірки, наріжте і покладіть у каструлю з холодною водою. Поставте каструлю на плиту і після того, як вода закипить — посоліть і варіть до готовності. Зніміть каструлю з плити та злийте воду. Картопля з гарбузом потовкніть. Додайте по кілька кубиків холодної олії і вмішайте її в пюре.

Як приготувати картопливо-гарбузове пюре: відеорецепт

Раніше Єлизавета Глінська розповіла, як приготувати гарбузовий крем-суп.