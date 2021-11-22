Что приготовить из прокисшего кефира: топ-3 самых вкусных блюд

Прокисший кефир не стоит отправлять в мусорное ведро – из него может получиться отличный ужин

Иногда хозяйки могут забыть, что в холодильнике остаются те или иные продукты, и в итоге их приходится выбрасывать. Но ели у вас завалялся кефир, срок годности которого уже истек, то из него можно приготовить несколько очень вкусных блюд, таких как очень вкусные блины с секретным ингредиентом.

Оладьи на прокисшем кефире

Ингредиенты:

0,5 л кефира;

1 куриное яйцо;

300 гр. муки;

2 ст. л. сахара

2 гр. соли;

0,5 ч. л. соли;

2 ст. л. подсолнечного масла.

Приготовление:

Вбиваем в миску яйца, добавляем сахар, соль и хорошо все взбиваем до однородной консистенции. В яичную смесь добавляем кефир и хорошо перемешиваем. Добавляем хорошо просеянную муку и хорошо перемешиваем – чтобы не осталось комочков. Добавляем соду, перемешиваем тесто. Оставляем тесто на 15 минут в покое. На предварительно разогретую сковородку добавляем растительное масло и когда оно прогреется, ложкой выкладываем оладушки. Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

Пирог с капустой из прокисшего кефира

Ингредиенты:

450 мл кефира;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. сахара;

1 стакан муки;

0,5 ч. л. гашенной соды;

1 куриное яйцо;

200 гр. белокочанной капусты.

Приготовление:

В миску выливаем кефир, добавляем подсолнечное масло, яйцо, соль, сахар, половину чайной ложки погашенной соды и стакан просеянной муки. Все хорошо перемешиваем. Капусту мелко шинкуем и немного тушим. В смазанную форму выливаем меньше половины теста. Сверху выкладываем капусту. Заливаем остатками теста. Отправляем пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Манник на прокисшем кефире

Ингредиенты:

1 стакан кефира;

1 стакан манки;

1 стакан сахара;

1 стакан муки;

1-2 яйца;

сода.

Приготовление:

Просеиваем муку и манку, после чего муку отставляем. Кефир с манкой хорошо перемешиваем. Добавляем яйца и опять все тщательно мешаем. Оставляем тесто на 30-40 минут Добавляем соду и муку и хорошо перемешиваем. Тесто должно получиться не очень густым. Духовку разогреваем до 180 градусов. Противень смазываем маслом, присыпаем манкой и выкладываем на него тесто. Отправляем выпекаться приблизительно на 40 минут.

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