Что приготовить из прокисшего кефира: топ-3 самых вкусных блюд
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Прокисший кефир не стоит отправлять в мусорное ведро – из него может получиться отличный ужин
Иногда хозяйки могут забыть, что в холодильнике остаются те или иные продукты, и в итоге их приходится выбрасывать. Но ели у вас завалялся кефир, срок годности которого уже истек, то из него можно приготовить несколько очень вкусных блюд, таких как очень вкусные блины с секретным ингредиентом.
Оладьи на прокисшем кефире
Ингредиенты:
- 0,5 л кефира;
- 1 куриное яйцо;
- 300 гр. муки;
- 2 ст. л. сахара
- 2 гр. соли;
- 0,5 ч. л. соли;
- 2 ст. л. подсолнечного масла.
Приготовление:
- Вбиваем в миску яйца, добавляем сахар, соль и хорошо все взбиваем до однородной консистенции.
- В яичную смесь добавляем кефир и хорошо перемешиваем.
- Добавляем хорошо просеянную муку и хорошо перемешиваем – чтобы не осталось комочков.
- Добавляем соду, перемешиваем тесто. Оставляем тесто на 15 минут в покое.
- На предварительно разогретую сковородку добавляем растительное масло и когда оно прогреется, ложкой выкладываем оладушки.
- Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.
Пирог с капустой из прокисшего кефира
Ингредиенты:
- 450 мл кефира;
- 1 ч. л. соли;
- 1 ст. л. сахара;
- 1 стакан муки;
- 0,5 ч. л. гашенной соды;
- 1 куриное яйцо;
- 200 гр. белокочанной капусты.
Приготовление:
- В миску выливаем кефир, добавляем подсолнечное масло, яйцо, соль, сахар, половину чайной ложки погашенной соды и стакан просеянной муки. Все хорошо перемешиваем.
- Капусту мелко шинкуем и немного тушим.
- В смазанную форму выливаем меньше половины теста.
- Сверху выкладываем капусту.
- Заливаем остатками теста.
- Отправляем пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Манник на прокисшем кефире
Ингредиенты:
- 1 стакан кефира;
- 1 стакан манки;
- 1 стакан сахара;
- 1 стакан муки;
- 1-2 яйца;
- сода.
Приготовление:
- Просеиваем муку и манку, после чего муку отставляем.
- Кефир с манкой хорошо перемешиваем.
- Добавляем яйца и опять все тщательно мешаем.
- Оставляем тесто на 30-40 минут
- Добавляем соду и муку и хорошо перемешиваем.
- Тесто должно получиться не очень густым.
- Духовку разогреваем до 180 градусов.
- Противень смазываем маслом, присыпаем манкой и выкладываем на него тесто.
- Отправляем выпекаться приблизительно на 40 минут.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить тыквенные оладьи.
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