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Что приготовить из прокисшего кефира: топ-3 самых вкусных блюд

Автор
Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Из прокисшего кефира получаются вкусные блюда Новость обновлена 22 ноября 2021, 17:10
Из прокисшего кефира получаются вкусные блюда

Прокисший кефир не стоит отправлять в мусорное ведро – из него может получиться отличный ужин

Иногда хозяйки могут забыть, что в холодильнике остаются те или иные продукты, и в итоге их приходится выбрасывать. Но ели у вас завалялся кефир, срок годности которого уже истек, то из него можно приготовить несколько очень вкусных блюд, таких как очень вкусные блины с секретным ингредиентом.

Оладьи на прокисшем кефире

Ингредиенты:

  • 0,5 л кефира;
  • 1 куриное яйцо;
  • 300 гр. муки;
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 гр. соли;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. подсолнечного масла.

Приготовление:

  1. Вбиваем в миску яйца, добавляем сахар, соль и хорошо все взбиваем до однородной консистенции.
  2. В яичную смесь добавляем кефир и хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем хорошо просеянную муку и хорошо перемешиваем – чтобы не осталось комочков.
  4. Добавляем соду, перемешиваем тесто. Оставляем тесто на 15 минут в покое.
  5. На предварительно разогретую сковородку добавляем растительное масло и когда оно прогреется, ложкой выкладываем оладушки.
  6. Обжариваем с обеих сторон до румяной корочки.

Пирог с капустой из прокисшего кефира

Ингредиенты:

  • 450 мл кефира;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 стакан муки;
  • 0,5 ч. л. гашенной соды;
  • 1 куриное яйцо;
  • 200 гр. белокочанной капусты.

Приготовление:

  1. В миску выливаем кефир, добавляем подсолнечное масло, яйцо, соль, сахар, половину чайной ложки погашенной соды и стакан просеянной муки. Все хорошо перемешиваем.
  2. Капусту мелко шинкуем и немного тушим.
  3. В смазанную форму выливаем меньше половины теста.
  4. Сверху выкладываем капусту.
  5. Заливаем остатками теста.
  6. Отправляем пирог в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Манник на прокисшем кефире

Ингредиенты:

  • 1 стакан кефира;
  • 1 стакан манки;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан муки;
  • 1-2 яйца;
  • сода.

Приготовление:

  1. Просеиваем муку и манку, после чего муку отставляем.
  2. Кефир с манкой хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем яйца и опять все тщательно мешаем.
  4. Оставляем тесто на 30-40 минут
  5. Добавляем соду и муку и хорошо перемешиваем.
  6. Тесто должно получиться не очень густым.
  7. Духовку разогреваем до 180 градусов.
  8. Противень смазываем маслом, присыпаем манкой и выкладываем на него тесто.
  9. Отправляем выпекаться приблизительно на 40 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно приготовить тыквенные оладьи.

Теги:
#Рецепты #Кефир #Пирог #Капуста #Оладьи
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