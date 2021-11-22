Що приготувати із прокислого кефіру: топ-3 найсмачніших страв

Прокислий кефір не варто відправляти у відро для сміття – з нього може вийти чудова вечеря

Іноді господині можуть забути, що у холодильнику залишаються ті чи інші продукти, і їх доводиться викидати. Але якщо у вас завалявся кефір, термін придатності якого вже минув, то з нього можна приготувати кілька дуже смачних страв, таких як дуже смачні млинці з секретним інгредієнтом.

Оладки на кислому кефірі

Інгредієнти:

0,5 л кефіру;

1 куряче яйце;

300 гр. борошна;

2 ст. л. цукру

2 гр. солі;

0,5 ч. л. солі;

2 ст. л. олії.

Приготування:

Вбиваємо в миску яйця, додаємо цукор, сіль і добре збиваємо все до однорідної консистенції. У яєчну суміш додаємо кефір і добре перемішуємо. Додаємо добре просіяне борошно і добре перемішуємо — щоб не залишилося грудочок. Додаємо соду, перемішуємо тісто. Залишаємо тісто на 15 хвилин у спокої. На попередньо розігріту сковорідку додаємо олію і коли вона прогріється, ложкою викладаємо оладки. Обсмажуємо з обох боків до рум’яної скоринки.

Пиріг з капустою з кефіру, що прокис

Інгредієнти:

450 мл кефіру;

1 ч. л. солі;

1 ст. л. цукру;

1 склянка борошна;

0,5 ч. л. гашеної соди;

1 куряче яйце;

200 гр. білокачанної капусти.

Приготування:

У миску виливаємо кефір, додаємо олію, яйце, сіль, цукор, половину чайної ложки погашеної соди і склянку просіяного борошна. Все добре перемішуємо. Капусту дрібно шаткуємо і трохи гасимо. У змащену форму виливаємо менше половини тіста. Зверху викладаємо капусту. Заливаємо залишками тіста. Відправляємо пиріг у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Манник на кислому кефірі

Інгредієнти :

1 склянка кефіру;

1 склянка манки;

1 склянка цукру;

1 склянка борошна;

1-2 яйця;

сода.

Приготування:

Просіюємо борошно та манку, після чого борошно відставляємо. Кефір із манкою добре перемішуємо. Додаємо яйця і знову все ретельно заважаємо. Залишаємо тісто на 30-40 хвилин Додаємо соду та борошно і добре перемішуємо. Тісто має вийти не дуже густим. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Деко змащуємо маслом, присипаємо манкою і викладаємо на нього тісто. Відправляємо випікатися приблизно 40 хвилин.

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