Що приготувати із прокислого кефіру: топ-3 найсмачніших страв
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Прокислий кефір не варто відправляти у відро для сміття – з нього може вийти чудова вечеря
Іноді господині можуть забути, що у холодильнику залишаються ті чи інші продукти, і їх доводиться викидати. Але якщо у вас завалявся кефір, термін придатності якого вже минув, то з нього можна приготувати кілька дуже смачних страв, таких як дуже смачні млинці з секретним інгредієнтом.
Оладки на кислому кефірі
Інгредієнти:
- 0,5 л кефіру;
- 1 куряче яйце;
- 300 гр. борошна;
- 2 ст. л. цукру
- 2 гр. солі;
- 0,5 ч. л. солі;
- 2 ст. л. олії.
Приготування:
- Вбиваємо в миску яйця, додаємо цукор, сіль і добре збиваємо все до однорідної консистенції.
- У яєчну суміш додаємо кефір і добре перемішуємо.
- Додаємо добре просіяне борошно і добре перемішуємо — щоб не залишилося грудочок.
- Додаємо соду, перемішуємо тісто. Залишаємо тісто на 15 хвилин у спокої.
- На попередньо розігріту сковорідку додаємо олію і коли вона прогріється, ложкою викладаємо оладки.
- Обсмажуємо з обох боків до рум’яної скоринки.
Пиріг з капустою з кефіру, що прокис
Інгредієнти:
- 450 мл кефіру;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ст. л. цукру;
- 1 склянка борошна;
- 0,5 ч. л. гашеної соди;
- 1 куряче яйце;
- 200 гр. білокачанної капусти.
Приготування:
- У миску виливаємо кефір, додаємо олію, яйце, сіль, цукор, половину чайної ложки погашеної соди і склянку просіяного борошна. Все добре перемішуємо.
- Капусту дрібно шаткуємо і трохи гасимо.
- У змащену форму виливаємо менше половини тіста.
- Зверху викладаємо капусту.
- Заливаємо залишками тіста.
- Відправляємо пиріг у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
Манник на кислому кефірі
Інгредієнти :
- 1 склянка кефіру;
- 1 склянка манки;
- 1 склянка цукру;
- 1 склянка борошна;
- 1-2 яйця;
- сода.
Приготування:
- Просіюємо борошно та манку, після чого борошно відставляємо.
- Кефір із манкою добре перемішуємо.
- Додаємо яйця і знову все ретельно заважаємо.
- Залишаємо тісто на 30-40 хвилин
- Додаємо соду та борошно і добре перемішуємо.
- Тісто має вийти не дуже густим.
- Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- Деко змащуємо маслом, присипаємо манкою і викладаємо на нього тісто.
- Відправляємо випікатися приблизно 40 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, як можна приготувати гарбузові оладки.
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