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Що приготувати із прокислого кефіру: топ-3 найсмачніших страв

Автор
Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Автор
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З кислого кефіру виходять смачні страви Новина оновлена 22 листопада 2021, 17:10
З кислого кефіру виходять смачні страви

Прокислий кефір не варто відправляти у відро для сміття – з нього може вийти чудова вечеря

Іноді господині можуть забути, що у холодильнику залишаються ті чи інші продукти, і їх доводиться викидати. Але якщо у вас завалявся кефір, термін придатності якого вже минув, то з нього можна приготувати кілька дуже смачних страв, таких як дуже смачні млинці з секретним інгредієнтом.

Оладки на кислому кефірі

Інгредієнти:

  • 0,5 л кефіру;
  • 1 куряче яйце;
  • 300 гр. борошна;
  • 2 ст. л. цукру
  • 2 гр. солі;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 2 ст. л. олії.

Приготування:

  1. Вбиваємо в миску яйця, додаємо цукор, сіль і добре збиваємо все до однорідної консистенції.
  2. У яєчну суміш додаємо кефір і добре перемішуємо.
  3. Додаємо добре просіяне борошно і добре перемішуємо — щоб не залишилося грудочок.
  4. Додаємо соду, перемішуємо тісто. Залишаємо тісто на 15 хвилин у спокої.
  5. На попередньо розігріту сковорідку додаємо олію і коли вона прогріється, ложкою викладаємо оладки.
  6. Обсмажуємо з обох боків до рум’яної скоринки.

Пиріг з капустою з кефіру, що прокис

Інгредієнти:

  • 450 мл кефіру;
  • 1 ч. л. солі;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 1 склянка борошна;
  • 0,5 ч. л. гашеної соди;
  • 1 куряче яйце;
  • 200 гр. білокачанної капусти.

Приготування:

  1. У миску виливаємо кефір, додаємо олію, яйце, сіль, цукор, половину чайної ложки погашеної соди і склянку просіяного борошна. Все добре перемішуємо.
  2. Капусту дрібно шаткуємо і трохи гасимо.
  3. У змащену форму виливаємо менше половини тіста.
  4. Зверху викладаємо капусту.
  5. Заливаємо залишками тіста.
  6. Відправляємо пиріг у заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.

Манник на кислому кефірі

Інгредієнти :

  • 1 склянка кефіру;
  • 1 склянка манки;
  • 1 склянка цукру;
  • 1 склянка борошна;
  • 1-2 яйця;
  • сода.

Приготування:

  1. Просіюємо борошно та манку, після чого борошно відставляємо.
  2. Кефір із манкою добре перемішуємо.
  3. Додаємо яйця і знову все ретельно заважаємо.
  4. Залишаємо тісто на 30-40 хвилин
  5. Додаємо соду та борошно і добре перемішуємо.
  6. Тісто має вийти не дуже густим.
  7. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
  8. Деко змащуємо маслом, присипаємо манкою і викладаємо на нього тісто.
  9. Відправляємо випікатися приблизно 40 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна приготувати гарбузові оладки.

Теги:
#Рецепти #Кефір #Пиріг #Капуста #Оладки
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