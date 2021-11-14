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Як сонечко на тарілці: Євген Клопотенко поділився рецептом оладок з гарбуза

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Покроковий рецепт приготування оладок з гарбузом Новина оновлена 14 листопада 2021, 16:12
Покроковий рецепт приготування оладок з гарбузом

Переможець "МастерШеф-5" зазначає, що для того, щоб оладки були пухкими, необхідно додати в тісто трохи розпушувача.

Незабаром закінчиться осінь, а з нею і смачна пора гарбуза. Тому поки що є запал і час, біжіть купувати гарбуз і вперед за готування. На "Телеграфі" Ви можете знайти цікаві рецепти страв із гарбуза.

Відомий український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф", Євген Клопотенко поповнює цей список новою стравою — гарбузовими оладками з безлактозним молоком.

Інгредієнти:

  • гарбуз
  • 2 яйця
  • 300 г. борошна
  • 200 мл молока без лактози
  • 2 ст. л. цукру
  • олія для смаження
  • 1 ч. л. розпушувача
  • 100 г кави

Як приготувати оладки з гарбуза: відеорецепт

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати солодкі панкейки з гарбуза, які можна з’їсти разом із гарячим чаєм чи пряним глінтвейном.

Теги:
#Рецепт #Рецепти #Євген Клопотенко #Гарбузове страви #Оладки #Рецепти з гарбуза #Смачні оладки
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