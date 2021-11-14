Як сонечко на тарілці: Євген Клопотенко поділився рецептом оладок з гарбуза
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Переможець "МастерШеф-5" зазначає, що для того, щоб оладки були пухкими, необхідно додати в тісто трохи розпушувача.
Незабаром закінчиться осінь, а з нею і смачна пора гарбуза. Тому поки що є запал і час, біжіть купувати гарбуз і вперед за готування. На "Телеграфі" Ви можете знайти цікаві рецепти страв із гарбуза.
Відомий український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф", Євген Клопотенко поповнює цей список новою стравою — гарбузовими оладками з безлактозним молоком.
Інгредієнти:
- гарбуз
- 2 яйця
- 300 г. борошна
- 200 мл молока без лактози
- 2 ст. л. цукру
- олія для смаження
- 1 ч. л. розпушувача
- 100 г кави
Як приготувати оладки з гарбуза: відеорецепт
Раніше "Телеграф" писав, як приготувати солодкі панкейки з гарбуза, які можна з’їсти разом із гарячим чаєм чи пряним глінтвейном.
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