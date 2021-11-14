Як сонечко на тарілці: Євген Клопотенко поділився рецептом оладок з гарбуза

Переможець "МастерШеф-5" зазначає, що для того, щоб оладки були пухкими, необхідно додати в тісто трохи розпушувача.

Незабаром закінчиться осінь, а з нею і смачна пора гарбуза. Тому поки що є запал і час, біжіть купувати гарбуз і вперед за готування. На "Телеграфі" Ви можете знайти цікаві рецепти страв із гарбуза.

Відомий український шеф-кухар, переможець п’ятого сезону кулінарного шоу "Майстер Шеф", Євген Клопотенко поповнює цей список новою стравою — гарбузовими оладками з безлактозним молоком.

Інгредієнти:

гарбуз

2 яйця

300 г. борошна

200 мл молока без лактози

2 ст. л. цукру

олія для смаження

1 ч. л. розпушувача

100 г кави

Як приготувати оладки з гарбуза: відеорецепт

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати солодкі панкейки з гарбуза, які можна з’їсти разом із гарячим чаєм чи пряним глінтвейном.