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Как солнышко на тарелке: Евгений Клопотенко поделился рецептом оладий из тыквы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Пошаговый рецепт приготовления оладий с тыквой Новость обновлена 14 ноября 2021, 16:12
Пошаговый рецепт приготовления оладий с тыквой

Победитель "МастерШеф-5" отмечает, что для того, чтобы оладьи были рыхлими, необходимо добавить в тесто немного разрыхлителя.

Совсем скоро закончится осень, а с ней и вкусная пора тыквы. Поэтому пока еще есть запал и время, бегите покупать тыковку и вперед за готовку. На "Телеграфе" Вы можете найти интересные рецепты блюд из тыквы. 

Известный украинский шеф-повар, победитель пятого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", Евгений Клопотенко пополняет этот список новым блюдом — тыквенными оладьями с безлактозным молоком.

Ингредиенты: 

  • тыква
  • 2 яйца
  • 300 г. муки
  • 200 мл молока без лактозы
  • 2 ст. л. сахара
  • масло для жарки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 100 г. кофе

Как приготовить тыквенные оладьи: видеорецепт

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить сладкие панкейки из тыквы, которые можно скушать вместе с горячим чаем или пряным глинтвейном.

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Евгений Клопотенко #Тыквенные блюда #Оладьи #Рецепты из тыквы #Вкусные оладьи
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