Как солнышко на тарелке: Евгений Клопотенко поделился рецептом оладий из тыквы

Победитель "МастерШеф-5" отмечает, что для того, чтобы оладьи были рыхлими, необходимо добавить в тесто немного разрыхлителя.

Совсем скоро закончится осень, а с ней и вкусная пора тыквы. Поэтому пока еще есть запал и время, бегите покупать тыковку и вперед за готовку. На "Телеграфе" Вы можете найти интересные рецепты блюд из тыквы.

Известный украинский шеф-повар, победитель пятого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", Евгений Клопотенко пополняет этот список новым блюдом — тыквенными оладьями с безлактозным молоком.

Ингредиенты:

тыква

2 яйца

300 г. муки

200 мл молока без лактозы

2 ст. л. сахара

масло для жарки

1 ч. л. разрыхлителя

100 г. кофе

Как приготовить тыквенные оладьи: видеорецепт

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