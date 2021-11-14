Как солнышко на тарелке: Евгений Клопотенко поделился рецептом оладий из тыквы
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Победитель "МастерШеф-5" отмечает, что для того, чтобы оладьи были рыхлими, необходимо добавить в тесто немного разрыхлителя.
Совсем скоро закончится осень, а с ней и вкусная пора тыквы. Поэтому пока еще есть запал и время, бегите покупать тыковку и вперед за готовку. На "Телеграфе" Вы можете найти интересные рецепты блюд из тыквы.
Известный украинский шеф-повар, победитель пятого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", Евгений Клопотенко пополняет этот список новым блюдом — тыквенными оладьями с безлактозным молоком.
Ингредиенты:
- тыква
- 2 яйца
- 300 г. муки
- 200 мл молока без лактозы
- 2 ст. л. сахара
- масло для жарки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 100 г. кофе
Как приготовить тыквенные оладьи: видеорецепт
Ранее "Телеграф" писал, как приготовить сладкие панкейки из тыквы, которые можно скушать вместе с горячим чаем или пряным глинтвейном.
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