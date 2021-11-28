“Настолько простой, что аж неудобно”: рецепт омлета за минуту от главного судьи “Мастер Шеф”
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Очень хороший вариант приготовления быстрого завтрака.
Согласитесь, с утра особо нет желания готовить, а вот перекусить — часто очень сильно хочется. Что же делать? На помощь хозяйкам пришел главный судья шоу "Мастер Шеф" — Эктор Хименес-Браво, который ранее рассказал как приготовить вкусные ребра BBQ.
На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал простой рецепт омлета в пакете, который можно приготовить всего за одну минуту.
"Настолько простой, что аж неудобно как-то. И главное, без единой капли масла" — описывает свой рецепт повар.
Ингредиенты:
- Яйца — 3 шт
- Помидоры черри — 100 гр
- Молоко — 50 гр
- Кукуруза — 50 гр
- Зеленый лук — 30 гр
Способ приготовления:
- Яйца разбейте, размешайте их, посолите и поперчите.
- Поставьте на плиту воду в кастрюле.
- Возьмите прочный пакет. Залейте в него яйца, молоко туда же порезанные пополам черри, рубленый зеленый лук и кукурузу.
- Перемешайте, закройте пакет и поставьте вариться в воде 5-10 минут.
Ранее, Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".
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