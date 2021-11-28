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“Настолько простой, что аж неудобно”: рецепт омлета за минуту от главного судьи “Мастер Шеф”

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Для приготовления этого омлета масло не нужно.
Для приготовления этого омлета масло не нужно.

Очень хороший вариант приготовления быстрого завтрака.

Согласитесь, с утра особо нет желания готовить, а вот перекусить — часто очень сильно хочется. Что же делать? На помощь хозяйкам пришел главный судья шоу "Мастер Шеф" — Эктор Хименес-Браво, который ранее рассказал как приготовить вкусные ребра BBQ.

На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал простой рецепт омлета в пакете, который можно приготовить всего за одну минуту. 

"Настолько простой, что аж неудобно как-то. И главное, без единой капли масла" — описывает свой рецепт повар. 

Ингредиенты:

  • Яйца — 3 шт
  • Помидоры черри — 100 гр
  • Молоко — 50 гр
  • Кукуруза — 50 гр
  • Зеленый лук — 30 гр

Способ приготовления: 

  1. Яйца разбейте, размешайте их, посолите и поперчите.
  2. Поставьте на плиту воду в кастрюле. 
  3. Возьмите прочный пакет. Залейте в него яйца, молоко туда же порезанные пополам черри, рубленый зеленый лук и кукурузу. 
  4. Перемешайте, закройте пакет и поставьте вариться в воде 5-10 минут.

Ранее, Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".

Теги:
#Рецепт #Омлет #Эктор Хименес Браво
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