“Настолько простой, что аж неудобно”: рецепт омлета за минуту от главного судьи “Мастер Шеф”

Очень хороший вариант приготовления быстрого завтрака.

Согласитесь, с утра особо нет желания готовить, а вот перекусить — часто очень сильно хочется. Что же делать? На помощь хозяйкам пришел главный судья шоу "Мастер Шеф" — Эктор Хименес-Браво, который ранее рассказал как приготовить вкусные ребра BBQ.

На своей странице в Инстаграм кулинар опубликовал простой рецепт омлета в пакете, который можно приготовить всего за одну минуту.

"Настолько простой, что аж неудобно как-то. И главное, без единой капли масла" — описывает свой рецепт повар.

Ингредиенты:

Яйца — 3 шт

Помидоры черри — 100 гр

Молоко — 50 гр

Кукуруза — 50 гр

Зеленый лук — 30 гр

Способ приготовления:

Яйца разбейте, размешайте их, посолите и поперчите. Поставьте на плиту воду в кастрюле. Возьмите прочный пакет. Залейте в него яйца, молоко туда же порезанные пополам черри, рубленый зеленый лук и кукурузу. Перемешайте, закройте пакет и поставьте вариться в воде 5-10 минут.

Ранее, Эктор Хименес Браво рассказал, как приготовить сырный чизкейк как в сериале "Друзья".