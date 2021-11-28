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"Настільки простий, що аж незручно": рецепт омлету за хвилину від головного судді "Майстер Шеф"

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Для приготування цього омлету олія не потрібна.
Для приготування цього омлету олія не потрібна.

Дуже добрий варіант приготування швидкого сніданку.

Погодьтеся, зранку особливо немає бажання готувати, а ось перекусити часто дуже сильно хочеться. Що ж робити? На допомогу господаркам прийшов головний суддя шоу "Майстер Шеф" — Ектор Хіменес-Браво, який раніше розповів, як приготувати смачні ребра BBQ.

На своїй сторінці в Інстаграмі кулінар опублікував простий рецепт омлету в пакеті, який можна приготувати всього за одну хвилину.

"Настільки простий, що аж незручно якось. І головне, без жодної краплі олії" — описує свій рецепт кухар.

Інгредієнти:

  • Яйця — 3 шт
  • Помідори чері — 100 гр
  • Молоко — 50 гр
  • Кукурудза — 50 гр
  • Зелена цибуля — 30 гр

Спосіб приготування:

  1. Яйця розбийте, розмішайте їх, посоліть і поперчіть.
  2. Поставте на плиту воду у каструлі.
  3. Візьміть міцний пакет. Залийте в нього яйця, молоко туди ж порізані навпіл черрі, рубану зелену цибулю та кукурудзу.
  4. Перемішайте, закрийте пакет і поставте варитись у воді 5-10 хвилин.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".

Теги:
#Рецепт #Омлет #Ектор Хіменес Браво
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