"Настільки простий, що аж незручно": рецепт омлету за хвилину від головного судді "Майстер Шеф"
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Дуже добрий варіант приготування швидкого сніданку.
Погодьтеся, зранку особливо немає бажання готувати, а ось перекусити часто дуже сильно хочеться. Що ж робити? На допомогу господаркам прийшов головний суддя шоу "Майстер Шеф" — Ектор Хіменес-Браво, який раніше розповів, як приготувати смачні ребра BBQ.
На своїй сторінці в Інстаграмі кулінар опублікував простий рецепт омлету в пакеті, який можна приготувати всього за одну хвилину.
"Настільки простий, що аж незручно якось. І головне, без жодної краплі олії" — описує свій рецепт кухар.
Інгредієнти:
- Яйця — 3 шт
- Помідори чері — 100 гр
- Молоко — 50 гр
- Кукурудза — 50 гр
- Зелена цибуля — 30 гр
Спосіб приготування:
- Яйця розбийте, розмішайте їх, посоліть і поперчіть.
- Поставте на плиту воду у каструлі.
- Візьміть міцний пакет. Залийте в нього яйця, молоко туди ж порізані навпіл черрі, рубану зелену цибулю та кукурудзу.
- Перемішайте, закрийте пакет і поставте варитись у воді 5-10 хвилин.
Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".
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