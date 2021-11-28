"Настільки простий, що аж незручно": рецепт омлету за хвилину від головного судді "Майстер Шеф"

Дуже добрий варіант приготування швидкого сніданку.

Погодьтеся, зранку особливо немає бажання готувати, а ось перекусити часто дуже сильно хочеться. Що ж робити? На допомогу господаркам прийшов головний суддя шоу "Майстер Шеф" — Ектор Хіменес-Браво, який раніше розповів, як приготувати смачні ребра BBQ.

На своїй сторінці в Інстаграмі кулінар опублікував простий рецепт омлету в пакеті, який можна приготувати всього за одну хвилину.

"Настільки простий, що аж незручно якось. І головне, без жодної краплі олії" — описує свій рецепт кухар.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт

Помідори чері — 100 гр

Молоко — 50 гр

Кукурудза — 50 гр

Зелена цибуля — 30 гр

Спосіб приготування:

Яйця розбийте, розмішайте їх, посоліть і поперчіть. Поставте на плиту воду у каструлі. Візьміть міцний пакет. Залийте в нього яйця, молоко туди ж порізані навпіл черрі, рубану зелену цибулю та кукурудзу. Перемішайте, закрийте пакет і поставте варитись у воді 5-10 хвилин.

Раніше Ектор Хіменес Браво розповів, як приготувати сирний чізкейк як у серіалі "Друзі".