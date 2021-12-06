Пицца на сковороде: сытное и вкусное блюдо за 15 минут

Пицца на сковороде готовится очень быстро, при этом получается очень вкусной

В понедельник, 6 декабря, весь мир празднует День пиццы и Google решил отметить этот день тематическим дудлом. В этот день в 2007 году популярное во всем мире итальянское блюдо попало в список Нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Существует очень много рецептов одного из любимейших блюд как взрослых, так и детей. Одним из самых простых, который должна обязательно попробовать приготовить на своей кухне каждая хозяйка, является рецепт пиццы на сковороде, которым поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

По словам девушки, пицца по этому рецепту получается очень нежной и сочной, при этом начинку можно делать на свой вкус.

Ингредиенты:

Тесто:

200 г. муки;

100 г. сметаны;

100 г. майонеза;

щепотка соли;

3 яйца;

подсолнечное рафинированное масло.

Начинка:

1 болгарский перец;

1 помидор;

1 маленькая головка репчатого лука;

свежая зелень (зеленый лук, петрушка);

200 г. ветчины;

150 г. сыра;

кетчуп по вкусу (любой томатный соус);

соль, перец черный молотый по вкусу.

Приготовление:

Тесто:

Вбиваем в миску яйца, добавляем майонез, сметану и все хорошо перемешиваем. Порциями добавляем муку и все хорошо взбиваем венчиком. Тесто должно быть, как очень густая сметана. Сковородку смазываем подсолнечным маслом и выливаем на нее тесто, равномерно распределяя по дну. Смазываем тесто кетчупом на свой вкус.

Начинка:

Нарезаем лук тонкими полукольцами и равномерно выкладываем на пиццу. Болгарский перец нарезаем тонкой соломкой и выкладываем на лук. Ветчину нарезаем тонкой соломкой и выкладываем на перец. Помидор нарезаем тонкими полукольцами и выкладываем на ветчину. Измельчаем зелень и посыпаем пиццу. Солим и перчим по вкусу. Натираем сыр на крупной терке и обильно посыпаем им пиццу. Накрываем сковородку крышкой и ставим на маленький огонь. Жарим до готовности.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить омлет за одну минуту.