День пиццы 2021: Google создал дудл-головоломку о самом популярном блюде

Поисковик создал необычную головоломку для всех любителей пиццы.

Понедельник, 6 декабря, насыщенный на праздники день, особенно для украинцев. Помимо государственного праздника, дня Вооруженных сил Украины, и именин Александров, в мире отмечается день одного из самых популярных и любимых многими блюд — пиццы.

В честь этого праздника компания Google презентовала необычный интерактивный дудл, в виде игры-головоломки.

Смысл этой игры состоит в том, чтобы нарезать кусочки пиццы в соответствии с разными начинками (всего их 10 — представлены лишь самые популярные). Если первые уровни достаточно легкие, то с каждым следующим сложность увеличивается. И стоит быть внимательнее, ведь задания также разные. В игру можно сыграть, нажав на логотип Google на их домашней странице.

В игре предлагается разрезать 10 видов пиццы: пепперони (сыр, пепперони), белую пиццу (сыр, белый соус, грибы, брокколи), пиццу калабрезе (сыр, калабрезе, луковые кольца, целые черные оливки), пиццу Margherita (сыр, помидоры, базилик), пиццу Моцарелла (сыр, орегано, целые зеленые оливки), Гавайскую пиццу (сыр, ветчина, ананас), пиццу Magyaros (сыр, салями, бекон, лук, перец чили), пиццу с майонезом Терияки (сыр, курица терияки, морские водоросли, майонез), пиццу Том Ям (сыр, креветки, грибы, перец чили, листья лайма), пиццу Панир Дартс (Панир, перец, лук, паприка) и Десертную пиццу(бесконечные возможности).

История пиццы

Поисковик отмечает, что именно 6 декабря в 2007 году кулинарное искусство неаполитанской "пиццайуоло" было внесено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Именно потому День пиццы отмечается сегодня.

Google напомнил, что родиной пиццы является Неаполь, где блюдо появилось в конце 1700-х годов.

Сейчас в мире существуют тысячи рецептом пицц: на стандартную основу из теста и томатного соуса можно положить любую начинку — от соленой до сладкой.

Напомним, что ранее Google посвятил Doodle основателю первой школы дзюдо в мире — японскому "отцу дзюдо" профессору Дзигоро Кано.