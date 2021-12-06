День піци 2021: Google створив дудл-головоломку про найпопулярнішу страву

Пошуковик створив незвичайну головоломку для всіх любителів піци.

Понеділок, 6 грудня, насичений на свята день, особливо для українців. Крім державного свята, дня Збройних сил України, та іменин Олександрів, у світі відзначається день однієї з найпопулярніших та найулюбленіших багатьма страв — піци.

На честь цього свята компанія Google презентувала незвичайний інтерактивний дудл у вигляді гри-головоломки.

Сенс цієї гри полягає в тому, щоб нарізати шматочки піци відповідно до різних начинок (всього їх 10 — представлені лише найпопулярніші). Якщо перші рівні досить легкі, то з кожним наступним складність збільшується. І варто бути уважнішими, адже завдання також різні. У гру можна зіграти, натиснувши логотип Google на їхній домашній сторінці.

У грі пропонується розрізати 10 видів піци: Пепероні (сир, пепероні), Білу піцу (сир, білий соус, гриби, броколі), піцу Калабрезе (сир, калабрезе, цибульні кільця, цілі чорні оливки), піцу Margherita (сир, базилік), піцу Моцарелла (сир, орегано, цілі зелені оливки), Гавайську піцу (сир, шинка, ананас), піцу Magyaros (сир, салямі, бекон, цибуля, перець чилі), піцу з майонезом Теріякі (сир, курка теріяки, морські водорості, ), піцу Том Ям (сир, креветки, гриби, перець чилі, листя лайма), піцу Панір Дартс (Панір, перець, цибуля, паприка) та Десертну піцу (нескінченні можливості).

Історія піци

Пошуковик зазначає, що саме 6 грудня 2007 року кулінарне мистецтво неаполітанської "піццайуоло" було внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Саме тому День піци відзначається сьогодні.

Google нагадав, що батьківщиною піци є Неаполь, де блюдо з’явилося наприкінці 1700-х років.

Зараз у світі існують тисячі рецептів піци: на стандартну основу з тіста та томатного соусу можна покласти будь-яку начинку — від солоної до солодкої.

Нагадаємо, що раніше Google присвятив Doodle засновнику першої школи дзюдо зі світу — японському "батьку дзюдо" професору Дзигоро Кано.