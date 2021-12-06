Піца на сковороді: ситна та смачна страва за 15 хвилин

Піца на сковороді готується дуже швидко, при цьому виходить дуже смачною

У понеділок, 6 грудня, весь світ святкує День піци, і Google вирішив відзначити цей день тематичним дудлом. Цього дня у 2007 році популярна у всьому світі італійська страва потрапила до списку Нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Існує дуже багато рецептів однієї з улюблених страв як дорослих, так і дітей. Одним із найпростіших, який має обов’язково спробувати приготувати на своїй кухні кожна господиня, є рецепт піци на сковороді, яким поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

За словами дівчини, піца за цим рецептом виходить дуже ніжною та соковитою, при цьому начинку можна робити на свій смак.

Інгредієнти:

Тісто:

200 р. муки;

100 г сметани;

100 г. майонезу;

дрібка солі;

3 яйця;

соняшникова рафінована олія.

Начинка:

1 болгарський перець;

1 помідор;

1 маленька головка цибулі;

свіжа зелень (зелена цибуля, петрушка);

200 г шинки;

150 г сиру;

кетчуп за смаком (або будь-який томатний соус);

сіль, перець чорний мелений за смаком.

Приготування:

Тісто:

Вбиваємо в миску яйця, додаємо майонез, сметану і добре перемішуємо. Порціями додаємо борошно і все добре збиваємо вінчиком. Тісто має бути, як дуже густа сметана. Сковорідку змащуємо олією і виливаємо на неї тісто, рівномірно розподіляючи по дну. Змащуємо тісто кетчупом на власний смак.

Начинка:

Нарізаємо цибулю тонкими півкільцями і рівномірно викладаємо на піцу. Болгарський перець нарізаємо тонкою соломкою та викладаємо на цибулю. Шинку нарізаємо тонкою соломкою і викладаємо на перець. Помідор нарізаємо тонкими півкільцями та викладаємо на шинку. Подрібнюємо зелень та посипаємо піцу. Солимо і перчимо за смаком. Натираємо сир на великій тертці і рясно посипаємо ним піцу. Накриваємо сковорідку кришкою та ставимо на маленький вогонь. Смажимо до готовності.

Відеорецепт:

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