Укр

Празднуем Андреев день: как приготовить традиционную калиту

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Автор
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Как приготовить традиционную калиту Новость обновлена 13 декабря 2021, 16:49
Как приготовить традиционную калиту

Кулинарный блогер поделилась рецептом, который достался ей от матери

Калита является традиционным пирогом, который готовили в день памяти апостола Андрея Первозванного. Украинцы связывают с этим днем много примет и обычаев, одним из которых и является выпекание калиты.

Кулинарный блогер Ольга Середа на своем YouTube-канале "Кулінарні рецепти від тещі Олі" рассказала, как приготовить праздничный пирог.

Ингредиенты:

  • 250 мл молока;
  • 50 гр сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 100 гр сахара;
  • 500 гр муки;
  • 6 гр или 1,5 ч. л сухих дрожжей;
  • разноцветные карамельки для украшения;
  • желток и 2 ч. л воды для смазывания.

Приготовление:

  1. Кипятим молоко и 30-40 мл отливаем в чашку, а в остальное добавляем сливочное масло. Молоко должно остыть, а масло растопиться.
  2. Далее делаем маленькую опару. В емкость, в которой будем месить тесто, всыпаем пару столовых ложек муки, 1 столовую ложку сахара, 6 гр. сухих дрожжей и выливаем теплое молоко из чашки. Все хорошо вымешиваем и оставляем на 20 мин., чтобы опара подошла.
  3. Берем 2 яйца, 100 грамм сахара и взбиваем хорошо миксером.
  4. Когда опара подошла, отправляем к ней молоко с маслом(оно должно быть чуть теплое), взбитые яйца с сахаром, хорошо все перемешиваем, добавляем ванильный сахар, а затем, постоянно подмешивая, добавляем муку и вымешиваем тесто до эластичности. Тесто должно отставать от рук.
  5. Смазываем круглую форму сливочным маслом и щедро обсыпаем панировочными сухарями.
  6. Формируем пирог, украшаем его конфетами, различными фигурками из теста, смазываем 1 желтком, разведенным 2 ч. ложками воды и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 50-60 минут.
  7. Проверяем готовность калиты деревянной палочкой, проткнув его. Если палочка будет сухая – пирог готов.

Видеорецепт:

Напомним, "Телеграф" писал, как можно поздравить с праздником Андрея Первозванного родных и близких.

Теги:
#Рецепты #Выпечка #Калита #День Андрея Первозванного
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