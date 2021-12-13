Святкуємо Андріїв день: як приготувати традиційну калиту

Кулінарний блогер поділилася рецептом, який дістався їй від матері

Калита є традиційним пирогом, який готували у день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Українці пов’язують із цим днем багато прикмет та звичаїв, одним із яких і є випікання каліти.

Кулінарний блогер Ольга Середа на своєму YouTube-каналі "Кулінарні рецепти від тещі Олі" розповіла, як приготувати святковий пиріг.

Інгредієнти:

250 мл молока;

50 гр вершкового масла;

2 яйця;

100 г цукру;

500 гр борошна;

6 г або 1,5 ч. л сухих дріжджів;

різнокольорові карамельки для оздоблення;

жовток та 2 ч. л води для змащування.

Приготування:

Кип’ятимо молоко і 30-40 мл відливаємо в чашку, а в те, що залишилося додаємо вершкове масло. Молоко має охолонути, а масло розтопитися. Далі робимо невелику опару. У ємність, в якій міситимемо тісто, всипаємо пару столових ложок борошна, 1 столову ложку цукру, 6 гр. сухих дріжджів та виливаємо тепле молоко з чашки. Все добре вимішуємо та залишаємо на 20 хв., щоб опара підійшла. Беремо 2 яйця, 100 г цукру і збиваємо добре міксером. Коли опара підійшла, відправляємо до неї молоко з маслом (воно має бути трохи тепле), збиті яйця з цукром, добре перемішуємо, додаємо ванільний цукор, а потім, постійно підмішуючи, додаємо борошно і вимішуємо тісто до еластичності. Тісто має відставати від рук. Змащуємо круглу форму вершковим маслом і щедро обсипаємо панірувальними сухарями. Формуємо пиріг, прикрашаємо його цукерками, різними фігурками з тіста, змащуємо 1 жовтком, розведеним з 2 ч. ложками води та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 50-60 хвилин. Перевіряємо готовність калити дерев’яною паличкою, проткнувши його. Якщо паличка буде сухою – пиріг готовий.

Відеорецепт:

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як можна привітати зі святом Андрія Первозванного рідних та близьких.