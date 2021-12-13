Рус

Святкуємо Андріїв день: як приготувати традиційну калиту

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
Читать на русском
Автор
19
Як приготувати традиційну калиту Новина оновлена 13 грудня 2021, 16:49
Як приготувати традиційну калиту

Кулінарний блогер поділилася рецептом, який дістався їй від матері

Калита є традиційним пирогом, який готували у день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Українці пов’язують із цим днем багато прикмет та звичаїв, одним із яких і є випікання каліти.

Кулінарний блогер Ольга Середа на своєму YouTube-каналі "Кулінарні рецепти від тещі Олі" розповіла, як приготувати святковий пиріг.

Інгредієнти:

  • 250 мл молока;
  • 50 гр вершкового масла;
  • 2 яйця;
  • 100 г цукру;
  • 500 гр борошна;
  • 6 г або 1,5 ч. л сухих дріжджів;
  • різнокольорові карамельки для оздоблення;
  • жовток та 2 ч. л води для змащування.

Приготування:

  1. Кип’ятимо молоко і 30-40 мл відливаємо в чашку, а в те, що залишилося додаємо вершкове масло. Молоко має охолонути, а масло розтопитися.
  2. Далі робимо невелику опару. У ємність, в якій міситимемо тісто, всипаємо пару столових ложок борошна, 1 столову ложку цукру, 6 гр. сухих дріжджів та виливаємо тепле молоко з чашки. Все добре вимішуємо та залишаємо на 20 хв., щоб опара підійшла.
  3. Беремо 2 яйця, 100 г цукру і збиваємо добре міксером.
  4. Коли опара підійшла, відправляємо до неї молоко з маслом (воно має бути трохи тепле), збиті яйця з цукром, добре перемішуємо, додаємо ванільний цукор, а потім, постійно підмішуючи, додаємо борошно і вимішуємо тісто до еластичності. Тісто має відставати від рук.
  5. Змащуємо круглу форму вершковим маслом і щедро обсипаємо панірувальними сухарями.
  6. Формуємо пиріг, прикрашаємо його цукерками, різними фігурками з тіста, змащуємо 1 жовтком, розведеним з 2 ч. ложками води та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 50-60 хвилин.
  7. Перевіряємо готовність калити дерев’яною паличкою, проткнувши його. Якщо паличка буде сухою – пиріг готовий.

Відеорецепт:

Нагадаємо, "Телеграф" писав, як можна привітати зі святом Андрія Первозванного рідних та близьких.

Теги:
#Рецепти #Випічка #Калита #День Андрія Первозванного
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Україна
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Тепер вже ексзаступник міністра Олександр Гогілашвілі
Паспорт РФ, зв’язок із бойовиками «Оплоту» та дружина-подруга президента: чим відомий Олександр Гогілашвілі
Дата публікації
Категорія
Тисячу за вакцинацію почнуть видавати з 19 грудня
"Вовину тисячу" за вакцинацію від COVID-19 можна буде витратити на ліки, але це стосується не всіх
Дата публікації
Категорія
У згорілому авто знайшли автомат із дистанційним керуванням
Хотів вбити депутата, але не вийшло: нові подробиці НП з автомобілем у Дніпрі
Дата публікації
Категорія
Після зіткнення з пішоходами авто протаранило дорожній знак, дерево та електроопору
Що відомо про підлітка, який збив на "зебрі" у Луцьку 6 людей (відео)
Дата публікації
Категорія
NK (Настя Каменських) Фото: facebook.com/nkofficialcom
Переліт бізнес-класом, віскі та жуйка: що цікавого входить до райдеру Насті Каменських