Святкуємо Андріїв день: як приготувати традиційну калиту
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 19
Кулінарний блогер поділилася рецептом, який дістався їй від матері
Калита є традиційним пирогом, який готували у день пам’яті апостола Андрія Первозванного. Українці пов’язують із цим днем багато прикмет та звичаїв, одним із яких і є випікання каліти.
Кулінарний блогер Ольга Середа на своєму YouTube-каналі "Кулінарні рецепти від тещі Олі" розповіла, як приготувати святковий пиріг.
Інгредієнти:
- 250 мл молока;
- 50 гр вершкового масла;
- 2 яйця;
- 100 г цукру;
- 500 гр борошна;
- 6 г або 1,5 ч. л сухих дріжджів;
- різнокольорові карамельки для оздоблення;
- жовток та 2 ч. л води для змащування.
Приготування:
- Кип’ятимо молоко і 30-40 мл відливаємо в чашку, а в те, що залишилося додаємо вершкове масло. Молоко має охолонути, а масло розтопитися.
- Далі робимо невелику опару. У ємність, в якій міситимемо тісто, всипаємо пару столових ложок борошна, 1 столову ложку цукру, 6 гр. сухих дріжджів та виливаємо тепле молоко з чашки. Все добре вимішуємо та залишаємо на 20 хв., щоб опара підійшла.
- Беремо 2 яйця, 100 г цукру і збиваємо добре міксером.
- Коли опара підійшла, відправляємо до неї молоко з маслом (воно має бути трохи тепле), збиті яйця з цукром, добре перемішуємо, додаємо ванільний цукор, а потім, постійно підмішуючи, додаємо борошно і вимішуємо тісто до еластичності. Тісто має відставати від рук.
- Змащуємо круглу форму вершковим маслом і щедро обсипаємо панірувальними сухарями.
- Формуємо пиріг, прикрашаємо його цукерками, різними фігурками з тіста, змащуємо 1 жовтком, розведеним з 2 ч. ложками води та відправляємо у розігріту до 200 градусів духовку на 50-60 хвилин.
- Перевіряємо готовність калити дерев’яною паличкою, проткнувши його. Якщо паличка буде сухою – пиріг готовий.
Відеорецепт:
Нагадаємо, "Телеграф" писав, як можна привітати зі святом Андрія Первозванного рідних та близьких.
- Дата публікації
-
- Категорія
-