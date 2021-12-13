Найщиріші та душевні вітання з Андрієвим днем

Привітати зі святом можна гарними словами або оригінальною листівкою

Православні християни 13 грудня відзначають день пам’яті одного з 12 апостолів Ісуса Христа — Андрія Первозванного. Цей апостол отримав прізвисько завдяки тому, що першим був покликаний Ісусом. Це свято у народі називають "Андріїв день", "Андрія", "Андрій Зимовий".

У народі зі святом Андрія Первозванного пов’язують безліч прикмет та звичаїв. Вважається, що цього дня обов’язково треба відвідати церкву та молитися апостолу. Зокрема незаміжні дівчата просять у Андрія сімейного благополуччя. Крім того, існує безліч прикмет, пов’язаних з цим днем.

Українці можуть привітати один одного з цим святом гарними вітаннями у віршах чи прозі, або надіслати гарну листівку.

Вітання з Днем апостола Андрія Первозванного

Нехай принесе Андрій Святий

Здоров’я багато, сили, вдачу,

Наповнить добром світ твій ,

Щоб стало життя світлішим й кращим!

Нехай здійсняться мрії

І все, чого душа бажає!

Нехай будуть гарними дії,

Кохання нехай серце наповняє!

***

Вшануємо цей день, адже Андрій Первозванний

Якось усім мир подарував довгожданий.

За всі його скорботи, за святу віру

Господь дав йому в руки велику силу.

Розумно недуга могла легко зцілювати,

А до душ із любов’ю, смиренням волати.

Впустіть і ви в своє серце любов,

Вона вам відкриє всі таємниці і знов

До серця шлях прокладе променем добра.

… нехай у ваших помислах панує чистота.

Розвійте сумніви і помоліться,

Повірте щиро та відродіться.

***

Нехай у день цього святого

З неба прийде до вас благодать.

Серед рідних та близьких

Бажаю її порівну роздать.

Нехай у домі буде мирно

І віра нехай живе,

Нехай допомогу той, кому потрібно

У вас завжди знайде.

І апостол Андрій Первозванний

Нехай чудеса святі творить.

Нехай добра надія

Двері до нього відчинить.

***

Нехай Андрій Первозванний допомагає Вам у всіх справах. Нехай охороняє та оберігає Вас від усіх негараздів. Бажаю Вам гармонії та усіляких успіхів.

***

У День Андрія Первозванного нехай до Вас прийдуть мир, любов та благополуччя. Нехай святий завжди захищає Вас і приносить у Вашу оселю щастя та гармонію.

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У День Андрія Первозванного бажаю здобути спокій та гармонію, дійти згоди з собою та здобути щастя! Нехай святий веде Вас за руку вірним шляхом і допомагає уникнути невірних рішень.

Раніше "Телеграф" розповідав, як краще 13 грудня привітати із Днем ангела Андрєєв.