Найщиріші та душевні вітання з Андрієвим днем
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Привітати зі святом можна гарними словами або оригінальною листівкою
Православні християни 13 грудня відзначають день пам’яті одного з 12 апостолів Ісуса Христа — Андрія Первозванного. Цей апостол отримав прізвисько завдяки тому, що першим був покликаний Ісусом. Це свято у народі називають "Андріїв день", "Андрія", "Андрій Зимовий".
У народі зі святом Андрія Первозванного пов’язують безліч прикмет та звичаїв. Вважається, що цього дня обов’язково треба відвідати церкву та молитися апостолу. Зокрема незаміжні дівчата просять у Андрія сімейного благополуччя. Крім того, існує безліч прикмет, пов’язаних з цим днем.
Українці можуть привітати один одного з цим святом гарними вітаннями у віршах чи прозі, або надіслати гарну листівку.
Вітання з Днем апостола Андрія Первозванного
Нехай принесе Андрій Святий
Здоров’я багато, сили, вдачу,
Наповнить добром світ твій ,
Щоб стало життя світлішим й кращим!
Нехай здійсняться мрії
І все, чого душа бажає!
Нехай будуть гарними дії,
Кохання нехай серце наповняє!
***
Вшануємо цей день, адже Андрій Первозванний
Якось усім мир подарував довгожданий.
За всі його скорботи, за святу віру
Господь дав йому в руки велику силу.
Розумно недуга могла легко зцілювати,
А до душ із любов’ю, смиренням волати.
Впустіть і ви в своє серце любов,
Вона вам відкриє всі таємниці і знов
До серця шлях прокладе променем добра.
… нехай у ваших помислах панує чистота.
Розвійте сумніви і помоліться,
Повірте щиро та відродіться.
***
Нехай у день цього святого
З неба прийде до вас благодать.
Серед рідних та близьких
Бажаю її порівну роздать.
Нехай у домі буде мирно
І віра нехай живе,
Нехай допомогу той, кому потрібно
У вас завжди знайде.
І апостол Андрій Первозванний
Нехай чудеса святі творить.
Нехай добра надія
Двері до нього відчинить.
***
Нехай Андрій Первозванний допомагає Вам у всіх справах. Нехай охороняє та оберігає Вас від усіх негараздів. Бажаю Вам гармонії та усіляких успіхів.
***
У День Андрія Первозванного нехай до Вас прийдуть мир, любов та благополуччя. Нехай святий завжди захищає Вас і приносить у Вашу оселю щастя та гармонію.
***
У День Андрія Первозванного бажаю здобути спокій та гармонію, дійти згоди з собою та здобути щастя! Нехай святий веде Вас за руку вірним шляхом і допомагає уникнути невірних рішень.
Раніше "Телеграф" розповідав, як краще 13 грудня привітати із Днем ангела Андрєєв.
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