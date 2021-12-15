Мясные оладьи на скорую руку: рецепт изумительной закуски для новогоднего стола

Оладьи со свинины готовятся просто и получаются очень сочными

Каждая хозяйка старается составить меню для новогоднего стола, от которого будут в восторге гости. Наверняка, всем понравится сытный и вкусный салат "Маркиз". Также можно приготовить закуску из свинины – мясные оладьи.

Рецепт на своем YouTube-канале опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

600 г. мякоти свинины;

1 головка репчатого лука;

2 зубчика чеснока;

3 яйца;

100 г. майонеза;

60 г. картофельного крахмала;

соль, перец черный молотый по вкусу;

растительное масло для жарки.

Также:

150 г. сливочного творожного сыра;

кетчуп;

3-4 шт. соленых огурцов;

помидоры черри;

свежий укроп, петрушка.

Приготовление:

Мякоть свинины мелко нарезаем. Мясо перекладываем в миску, добавляем натертый на крупной терке лук и натертый на мелкой терке чеснок. Также добавляем яйца, майонез, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешиваем. Добавляем картофельный крахмал, еще раз хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут. На разогретую сковородку наливаем немного подсолнечного масла и небольшими порциями выкладываем на сковородку подготовленную массу. Мясные оладьи обжариваем на медленном огне с двух сторон до золотистого цвета. Половину готовых оладий выкладываем на тарелку, сверху смазываем кетчупом. На кетчуп выкладываем нарезанный тонкими кружочками соленый огурец и украшаем веточкой свежего укропа. Вторую часть оладий выкладываем на тарелку, смазываем сливочным сыром, сверху кладем кружочки помидоров и украшаем веточкой свежей петрушки.

Видеорецепт:

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