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Мясные оладьи на скорую руку: рецепт изумительной закуски для новогоднего стола

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
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Чудесный рецепт оладий со свинины
Чудесный рецепт оладий со свинины

Оладьи со свинины готовятся просто и получаются очень сочными

Каждая хозяйка старается составить меню для новогоднего стола, от которого будут в восторге гости. Наверняка, всем понравится сытный и вкусный салат "Маркиз". Также можно приготовить закуску из свинины – мясные оладьи.

Рецепт на своем YouTube-канале опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 600 г. мякоти свинины;
  • 1 головка репчатого лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 3 яйца;
  • 100 г. майонеза;
  • 60 г. картофельного крахмала;
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Также:

  • 150 г. сливочного творожного сыра;
  • кетчуп;
  • 3-4 шт. соленых огурцов;
  • помидоры черри;
  • свежий укроп, петрушка.

Приготовление:

  1. Мякоть свинины мелко нарезаем.
  2. Мясо перекладываем в миску, добавляем натертый на крупной терке лук и натертый на мелкой терке чеснок. Также добавляем яйца, майонез, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешиваем.
  3. Добавляем картофельный крахмал, еще раз хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут.
  4. На разогретую сковородку наливаем немного подсолнечного масла и небольшими порциями выкладываем на сковородку подготовленную массу.
  5. Мясные оладьи обжариваем на медленном огне с двух сторон до золотистого цвета.
  6. Половину готовых оладий выкладываем на тарелку, сверху смазываем кетчупом. На кетчуп выкладываем нарезанный тонкими кружочками соленый огурец и украшаем веточкой свежего укропа.
  7. Вторую часть оладий выкладываем на тарелку, смазываем сливочным сыром, сверху кладем кружочки помидоров и украшаем веточкой свежей петрушки.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить фаршированные яйца с копченой курицей, который станут ярким дополнением новогоднего стола.

Теги:
#Рецепты #Закуски #Новый год
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