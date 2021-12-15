Мясные оладьи на скорую руку: рецепт изумительной закуски для новогоднего стола
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Оладьи со свинины готовятся просто и получаются очень сочными
Каждая хозяйка старается составить меню для новогоднего стола, от которого будут в восторге гости. Наверняка, всем понравится сытный и вкусный салат "Маркиз". Также можно приготовить закуску из свинины – мясные оладьи.
Рецепт на своем YouTube-канале опубликовала кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 600 г. мякоти свинины;
- 1 головка репчатого лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 3 яйца;
- 100 г. майонеза;
- 60 г. картофельного крахмала;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Также:
- 150 г. сливочного творожного сыра;
- кетчуп;
- 3-4 шт. соленых огурцов;
- помидоры черри;
- свежий укроп, петрушка.
Приготовление:
- Мякоть свинины мелко нарезаем.
- Мясо перекладываем в миску, добавляем натертый на крупной терке лук и натертый на мелкой терке чеснок. Также добавляем яйца, майонез, соль, черный молотый перец и все хорошо перемешиваем.
- Добавляем картофельный крахмал, еще раз хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут.
- На разогретую сковородку наливаем немного подсолнечного масла и небольшими порциями выкладываем на сковородку подготовленную массу.
- Мясные оладьи обжариваем на медленном огне с двух сторон до золотистого цвета.
- Половину готовых оладий выкладываем на тарелку, сверху смазываем кетчупом. На кетчуп выкладываем нарезанный тонкими кружочками соленый огурец и украшаем веточкой свежего укропа.
- Вторую часть оладий выкладываем на тарелку, смазываем сливочным сыром, сверху кладем кружочки помидоров и украшаем веточкой свежей петрушки.
Видеорецепт:
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