М’ясні оладки нашвидкуруч: рецепт дивовижної закуски для новорічного столу

Оладки зі свинини готуються просто і виходять дуже соковитими

Кожна господиня намагається скласти меню новорічного столу, від якого будуть у захваті гості. Напевно, всім сподобається ситний та смачний салат "Маркіз". Також можна приготувати закуску зі свинини – м’ясні оладки.

Рецепт на своєму YouTube-каналі опублікувала кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

600 г м’якоті свинини;

1 головка цибулі;

2 зубчики часнику;

3 яйця;

100 г. майонезу;

60 г картопляного крохмалю;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

олія для смаження.

Також:

150 г вершкового сиру;

кетчуп;

3-4 шт. солоних огірків;

помідори чері;

свіжий кріп, петрушка.

Приготування:

М’якуш свинини дрібно нарізаємо. М’ясо перекладаємо в миску, додаємо натерту на крупній тертці цибулю і натертий на дрібній тертці часник. Також додаємо яйця, майонез, сіль, чорний мелений перець і добре перемішуємо. Додаємо картопляний крохмаль, ще раз добре перемішуємо та відправляємо в холодильник на 30 хвилин. На розігріту сковорідку наливаємо трохи олії та невеликими порціями викладаємо на сковорідку підготовлену масу. М’ясні оладки обсмажуємо на повільному вогні із двох боків до золотистого кольору. Половину готових оладок викладаємо на тарілку, зверху змащуємо кетчупом. На кетчуп викладаємо нарізаний тонкими кружальцями солоний огірок і прикрашаємо гілочкою свіжого кропу. Другу частину оладок викладаємо на тарілку, змащуємо вершковим сиром, зверху кладемо кружечки помідорів і прикрашаємо гілочкою свіжої петрушки.

Відеорецепт:

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