М’ясні оладки нашвидкуруч: рецепт дивовижної закуски для новорічного столу
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Оладки зі свинини готуються просто і виходять дуже соковитими
Кожна господиня намагається скласти меню новорічного столу, від якого будуть у захваті гості. Напевно, всім сподобається ситний та смачний салат "Маркіз". Також можна приготувати закуску зі свинини – м’ясні оладки.
Рецепт на своєму YouTube-каналі опублікувала кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 600 г м’якоті свинини;
- 1 головка цибулі;
- 2 зубчики часнику;
- 3 яйця;
- 100 г. майонезу;
- 60 г картопляного крохмалю;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- олія для смаження.
Також:
- 150 г вершкового сиру;
- кетчуп;
- 3-4 шт. солоних огірків;
- помідори чері;
- свіжий кріп, петрушка.
Приготування:
- М’якуш свинини дрібно нарізаємо.
- М’ясо перекладаємо в миску, додаємо натерту на крупній тертці цибулю і натертий на дрібній тертці часник. Також додаємо яйця, майонез, сіль, чорний мелений перець і добре перемішуємо.
- Додаємо картопляний крохмаль, ще раз добре перемішуємо та відправляємо в холодильник на 30 хвилин.
- На розігріту сковорідку наливаємо трохи олії та невеликими порціями викладаємо на сковорідку підготовлену масу.
- М’ясні оладки обсмажуємо на повільному вогні із двох боків до золотистого кольору.
- Половину готових оладок викладаємо на тарілку, зверху змащуємо кетчупом. На кетчуп викладаємо нарізаний тонкими кружальцями солоний огірок і прикрашаємо гілочкою свіжого кропу.
- Другу частину оладок викладаємо на тарілку, змащуємо вершковим сиром, зверху кладемо кружечки помідорів і прикрашаємо гілочкою свіжої петрушки.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати фаршировані яйця з копченою куркою, яка стане яскравим доповненням новорічного столу.
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