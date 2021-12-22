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Как почистить селедку на новогодние блюда за 5 минут: видеоинструкция

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Очистить сельдь от костей задача не из простых Новость обновлена 22 декабря 2021, 09:57
Очистить сельдь от костей задача не из простых

Если следовать инструкции, то у костей не останется никаких шансов попасть в еду

Новогодний стол тяжело представить без салата "Селедка под шубой", который умеет готовить практически каждая хозяйка. Однако, далеко не все за столом знают, каким сложным бывает процесс разделки рыбы для того самого салата. 

Очистить селедку на филе, которое потом пойдет в праздничные блюда, это та еще задачка со звездочкой. Однако есть несколько секретов, как почистить рыбу за 5 минут, чтобы в ней не осталось костей.

Кулинарным лайфхаком поделились в Youtube-канале "Готовим дома". 

Как почистить селедку на филе за 5 минут

  1. На разделочной доске для рыбы отрезаем селедке голову, затем с помощью ножниц разрезаем брюшко и вынимаем из него все внутренности.
  2. Черную пленку внутри рыбы необходимо тщательно очистить.
  3. Отрезаем хвост и срезаем края брюшка таким образом, чтобы оно получилось ровным.
  4. Делаем аккуратный надрез вдоль спинки и удаляем спинной плавник.
  5. Снимаем кожу с одной стороны селедки, а затем с другой стороны. Снимается она без особых усилий
  6. Срезаем плавник со стороны брюшка. 
  7. Проводим пальцем вдоль хребта и очень аккуратно отделяем филе от хребта. И точно также отделяем хребет от другой половинки филе.
  8. С помощью обычного пинцета из рыбы необходимо удалить все оставшиеся мелкие косточки. Их легко можно почувствовать, проведя по них пальцем.
Как почистить селедку на филе за 5 минут

Ранее "Телеграф" сообщал, как приготовить яркий салат "Новогодние свечи", который станет отличной заменой "Селедки под шубой".

Теги:
#Рецепт #Рецепты #Видео #Селедка #Лайфхак
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