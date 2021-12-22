Як почистити оселедець на новорічні страви за 5 хвилин: відеоінструкція

Якщо слідувати інструкції, то у кісток не залишиться жодних шансів потрапити в їжу

Новорічний стіл важко уявити без салату "Оселедець під шубою", який вміє готувати практично кожна господиня. Однак, далеко не всі за столом знають, яким складним буває процес оброблення риби для того самого салату.

Очистити оселедець на філе, яке потім піде у святкові страви, це ще те завдання з зірочкою. Однак є кілька секретів, як почистити рибу за 5 хвилин, щоб в ній не залишилося кісток.

Кулінарним лайфхаком поділилися у Youtube-каналі "Готуємо вдома".

Як почистити оселедець на філе за 5 хвилин

На обробній дошці для риби відрізаємо оселедцю голову, потім за допомогою ножиць розрізаємо черевце і виймаємо з нього всі нутрощі. Чорну плівку усередині риби необхідно ретельно очистити. Відрізаємо хвіст і зрізаємо краї черевця таким чином, щоб воно вийшло рівними. Робимо акуратний надріз уздовж спинки та видаляємо спинний плавник. Знімаємо шкіру з одного боку оселедця, а потім з іншого боку. Знімається вона без особливих зусиль. Зрізаємо плавник з боку черевця. Проводимо пальцем вздовж хребта та дуже акуратно відокремлюємо філе від хребта. І так само відокремлюємо хребет від іншої половинки філе. За допомогою звичайного пінцета з риби необхідно видалити всі дрібні кісточки, що залишилися. Їх легко можна відчути, провівши по них пальцем.

Як почистити оселедець на філе за 5 хвилин

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати яскравий салат "Новорічні свічки", який стане чудовою заміною "Оселедцю під шубою".