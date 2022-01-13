Невозможно оторваться: рецепт праздничного лимонного кекса от Лизы Глинской (видео)
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Десерт с лимонной глазурью безумно вкусный
На праздник Старый Новый год, который украинцы ежегодно отмечают 14 января (по старому стилю 1 января), каждой хозяйке хочется приготовить что-нибудь традиционное и вкусное, особенно на десерт. Победительница второго сезона популярного кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает приготовить безумно вкусный лимонный кекс с маком, который готовится очень просто и не приносит много хлопот.
Рецептом десерта известный кондитер поделилась в Инстаграме.
Как приготовить лимонно-маковый кекс
Ингредиенты:
Лимонный кекс:
- 150 г сливочного масла
- 120 г сахара
- цедра одного лимона
- 160 г муки
- 40 г мака
- 10 г разрыхлителя
- 100 г яйца
- 40 мл лимонного сока
Лимонная глазурь:
- 30 мл лимонного сока
- 100 г сахарной пудры
- цедра одного лимона (по желанию)
Сироп для пропитки:
- 100 мл воды
- 30 мл ликера "Лимончелло" (можно часть заменить лимонным соком)
- 80 гр сахара
Способ приготовления:
- Включаем духовку на 170 С.
- Взбиваем размягченное сливочное масло венчиком до состояния пасты.
- Добавляем сахар, перемешиваем, добавляем теплый лимонный фреш, цедру лимона, яйца комнатной температуры, снова перемешиваем.
- Соединяем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и мак. Добавляем к сливочно-яичной массе и перемешиваем до однородной консистенции.
- Подготавливаем формы: промазываем размягченным сливочным маслом, присыпаем тонким слоем муки. Укладываем тесто в формы и выпекаем в духовке, разогретой до 170 С, 30-35 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой.
- Готовим сироп для пропитки: соединяем воду, сахар и Лимончелло, доводим до кипения, снимаем с огня. Пропитываем горячий кекс горячим сиропом.
- Готовим глазурь для покрытия: соединяем сахарную пудру с лимонным фрешем и цедрой лимона, перемешиваем. Покрываем остывший кекс лимонной глазурью.
Ни один рождественский праздник не обходится без традиционной кутьи. О том, как приготовить вкусное Щедрую кутью с маком, медом и сливочным маслом — смотрите в нашем предыдущем материале.
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