Невозможно оторваться: рецепт праздничного лимонного кекса от Лизы Глинской (видео)

Десерт с лимонной глазурью безумно вкусный

На праздник Старый Новый год, который украинцы ежегодно отмечают 14 января (по старому стилю 1 января), каждой хозяйке хочется приготовить что-нибудь традиционное и вкусное, особенно на десерт. Победительница второго сезона популярного кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает приготовить безумно вкусный лимонный кекс с маком, который готовится очень просто и не приносит много хлопот.

Рецептом десерта известный кондитер поделилась в Инстаграме.

Как приготовить лимонно-маковый кекс

Ингредиенты:

Лимонный кекс:⁣

150 г сливочного масла ⁣

120 г сахара ⁣

цедра одного лимона ⁣

160 г муки ⁣

40 г мака ⁣

10 г разрыхлителя ⁣

100 г яйца ⁣

40 мл лимонного сока⁣

Лимонная глазурь: ⁣

30 мл лимонного сока⁣

100 г сахарной пудры ⁣

цедра одного лимона (по желанию)⁣

Сироп для пропитки: ⁣

100 мл воды ⁣

30 мл ликера "Лимончелло" (можно часть заменить лимонным соком) ⁣

80 гр сахара

Способ приготовления:

Включаем духовку на 170 С. Взбиваем размягченное сливочное масло венчиком до состояния пасты. Добавляем сахар, перемешиваем, добавляем теплый лимонный фреш, цедру лимона, яйца комнатной температуры, снова перемешиваем. Соединяем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и мак. Добавляем к сливочно-яичной массе и перемешиваем до однородной консистенции. Подготавливаем формы: промазываем размягченным сливочным маслом, присыпаем тонким слоем муки. Укладываем тесто в формы и выпекаем в духовке, разогретой до 170 С, 30-35 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой. Готовим сироп для пропитки: соединяем воду, сахар и Лимончелло, доводим до кипения, снимаем с огня. Пропитываем горячий кекс горячим сиропом. Готовим глазурь для покрытия: соединяем сахарную пудру с лимонным фрешем и цедрой лимона, перемешиваем. Покрываем остывший кекс лимонной глазурью.

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