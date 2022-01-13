Укр

Невозможно оторваться: рецепт праздничного лимонного кекса от Лизы Глинской (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
29
На фото - лимонно-маковый кекс Новость обновлена 13 января 2022, 22:35
На фото - лимонно-маковый кекс

Десерт с лимонной глазурью безумно вкусный

На праздник Старый Новый год, который украинцы ежегодно отмечают 14 января (по старому стилю 1 января), каждой хозяйке хочется приготовить что-нибудь традиционное и вкусное, особенно на десерт. Победительница второго сезона популярного кулинарного проекта "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает приготовить безумно вкусный лимонный кекс с маком, который готовится очень просто и не приносит много хлопот.

Рецептом десерта известный кондитер поделилась в Инстаграме.

Как приготовить лимонно-маковый кекс

Ингредиенты:

Лимонный кекс:⁣

  • 150 г сливочного масла ⁣
  • 120 г сахара ⁣
  • цедра одного лимона ⁣
  • 160 г муки ⁣
  • 40 г мака ⁣
  • 10 г разрыхлителя ⁣
  • 100 г яйца ⁣
  • 40 мл лимонного сока⁣

Лимонная глазурь: ⁣

  • 30 мл лимонного сока⁣
  • 100 г сахарной пудры ⁣
  • цедра одного лимона (по желанию)⁣

Сироп для пропитки: ⁣

  • 100 мл воды ⁣
  • 30 мл ликера "Лимончелло" (можно часть заменить лимонным соком) ⁣
  • 80 гр сахара

Способ приготовления:

  1. Включаем духовку на 170 С.
  2. Взбиваем размягченное сливочное масло венчиком до состояния пасты.
  3. Добавляем сахар, перемешиваем, добавляем теплый лимонный фреш, цедру лимона, яйца комнатной температуры, снова перемешиваем.
  4. Соединяем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и мак. Добавляем к сливочно-яичной массе и перемешиваем до однородной консистенции.
  5. Подготавливаем формы: промазываем размягченным сливочным маслом, присыпаем тонким слоем муки. Укладываем тесто в формы и выпекаем в духовке, разогретой до 170 С, 30-35 минут. Проверяем готовность деревянной шпажкой.
  6. Готовим сироп для пропитки: соединяем воду, сахар и Лимончелло, доводим до кипения, снимаем с огня. Пропитываем горячий кекс горячим сиропом.
  7. Готовим глазурь для покрытия: соединяем сахарную пудру с лимонным фрешем и цедрой лимона, перемешиваем. Покрываем остывший кекс лимонной глазурью.

Ни один рождественский праздник не обходится без традиционной кутьи. О том, как приготовить вкусное Щедрую кутью с маком, медом и сливочным маслом — смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Десерты #Рецепты #Лиза Глинская
Ключевые новости дня
Украина
Итоги дня 13 января: "Сич" на орбите, пожар в крупнейшем вузе Харькова, проект санкций США против Путина
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые новости дня
Итоги дня 13 января: "Сич" на орбите, пожар в крупнейшем вузе Харькова, проект санкций США против Путина
Дата публикации
Категория
Задержание экс-нардепа сотрудниками ГБР
Экс-нардеп из "Блока Порошенко" погорел на взятке: подробности
Дата публикации
Категория
Когда и где можно будет посмотреть онлайн-трансляцию финала конкурса
Нацотбор на "Евровидение-2022" в Украине: дата финала и имена возможных участников
Дата публикации
Категория
В Минздраве рассказали, где можно найти рецепты школьных блюд
Реформа школьного питания: что теперь готовят детям и куда обращаться с жалобами
Дата публикации
Категория
Власти преподносят продуктовые карточки как попытку нивелировать последствия подорожаний
"Введение продуктовых карточек имеет две цели", - какой сюрприз власти готовят украинцам