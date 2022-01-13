Неможливо відірватися: рецепт святкового лимонного кексу від Лізи Глінської (відео)

Десерт з лимонною глазур’ю шалено смачний

На свято Старий Новий рік, яке українці щороку відзначають 14 січня (за старим стилем 1 січня), кожній господині хочеться приготувати щось традиційне та смачне, особливо на десерт. Переможниця другого сезону популярного кулінарного проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує приготувати смачний лимонний кекс з маком, який готується дуже просто і не приносить багато клопоту.

Рецептом десерту відомий кондитер поділилася в Інстаграмі.

Як приготувати лимонно-маковий кекс

Інгредієнти:

Лимонний кекс:⁣

150 г вершкового масла ⁣

120 г цукру ⁣

цедра одного лимона ⁣

160 г борошна ⁣

40 г маку ⁣

10 г розпушувача ⁣

100 г яйця ⁣

40 мл лимонного соку⁣

Лимонна глазур: ⁣

30 мл лимонного соку⁣

100 г цукрової пудри ⁣

цедра одного лимона (за бажанням)⁣

Сироп для просочення: ⁣

100 мл води ⁣

30 мл лікеру "Лімончелло" (можна частину замінити лимонним соком) ⁣

80 г цукру

Спосіб приготування:

Включаємо духовку на 170°C. Збиваємо розм’якшене вершкове масло вінчиком до стану пасти. Додаємо цукор, перемішуємо, додаємо теплий лимонний фреш, цедру лимона, яйця кімнатної температури, знову перемішуємо. З’єднуємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та мак. Додаємо до вершково-яєчної маси та перемішуємо до однорідної консистенції. Підготовляємо форми: промазуємо розм’якшеним вершковим маслом, присипаємо тонким шаром борошна. Укладаємо тісто у форми та випікаємо в духовці, розігрітій до 170 С, 30-35 хвилин. Перевіряємо готовність дерев’яною шпажкою. Готуємо сироп для просочення: з’єднуємо воду, цукор і Лімончелло, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню. Просочуємо гарячий кекс гарячим сиропом. Готуємо глазур для покриття: з’єднуємо цукрову пудру з лимонним фрешем та цедрою лимона, перемішуємо. Покриваємо остиглий кекс лимонною глазур’ю.

Жодне різдвяне свято не обходиться без традиційної куті. Про те, як приготувати смачну Щедру кутю з маком, медом та вершковим маслом – дивіться у нашому попередньому матеріалі.