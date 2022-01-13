Неможливо відірватися: рецепт святкового лимонного кексу від Лізи Глінської (відео)
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Десерт з лимонною глазур’ю шалено смачний
На свято Старий Новий рік, яке українці щороку відзначають 14 січня (за старим стилем 1 січня), кожній господині хочеться приготувати щось традиційне та смачне, особливо на десерт. Переможниця другого сезону популярного кулінарного проєкту "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує приготувати смачний лимонний кекс з маком, який готується дуже просто і не приносить багато клопоту.
Рецептом десерту відомий кондитер поділилася в Інстаграмі.
Як приготувати лимонно-маковий кекс
Інгредієнти:
Лимонний кекс:
- 150 г вершкового масла
- 120 г цукру
- цедра одного лимона
- 160 г борошна
- 40 г маку
- 10 г розпушувача
- 100 г яйця
- 40 мл лимонного соку
Лимонна глазур:
- 30 мл лимонного соку
- 100 г цукрової пудри
- цедра одного лимона (за бажанням)
Сироп для просочення:
- 100 мл води
- 30 мл лікеру "Лімончелло" (можна частину замінити лимонним соком)
- 80 г цукру
Спосіб приготування:
- Включаємо духовку на 170°C.
- Збиваємо розм’якшене вершкове масло вінчиком до стану пасти.
- Додаємо цукор, перемішуємо, додаємо теплий лимонний фреш, цедру лимона, яйця кімнатної температури, знову перемішуємо.
- З’єднуємо сухі інгредієнти: борошно, розпушувач та мак. Додаємо до вершково-яєчної маси та перемішуємо до однорідної консистенції.
- Підготовляємо форми: промазуємо розм’якшеним вершковим маслом, присипаємо тонким шаром борошна. Укладаємо тісто у форми та випікаємо в духовці, розігрітій до 170 С, 30-35 хвилин. Перевіряємо готовність дерев’яною шпажкою.
- Готуємо сироп для просочення: з’єднуємо воду, цукор і Лімончелло, доводимо до кипіння, знімаємо з вогню. Просочуємо гарячий кекс гарячим сиропом.
- Готуємо глазур для покриття: з’єднуємо цукрову пудру з лимонним фрешем та цедрою лимона, перемішуємо. Покриваємо остиглий кекс лимонною глазур’ю.
Жодне різдвяне свято не обходиться без традиційної куті. Про те, як приготувати смачну Щедру кутю з маком, медом та вершковим маслом – дивіться у нашому попередньому матеріалі.
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