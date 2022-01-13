Як приготувати щедру кутю: рецепт традиційної страви, яка сподобається всім

Щедра кутя – на відміну від пісної, готується з вершковим маслом, молоком, вершками чи тваринним жиром.

Увечері 13 січня вся сім’я знову збирається за святковим столом на честь Щедрого вечора або свята Маланки. Це свято вважається одним із найсвітліших і найвеселіших, адже після закінчення Різдвяного посту можна закотити бенкет з різноманітними стравами, ні в цьому собі не відмовляючи.

Однак найважливіше місце у святковій трапезі на Щедрий вечір віддається куті. Вона повинна містити безліч інгредієнтів. У народі вірили, чим щедріше кутя, тим краще сім’я житиме в Новому році.

Рецептом щедрої куті на своїй сторінці в Інстаграм поділився кулінарний блогер під ніком girls_talks_space.

Рецепт Щедрої куті

Інгредієнти:

пшениця чи рис – 400 гр;

мак – 200 гр;

волоські або лісові горіхи – 100 гр;

сухофрукти – 100 г;

мед – 100 гр;

коньяк – 1 ст. л. (за бажанням);

вершкове масло – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

Пшеницю замочіть на 1-2 години, після цього відваріть до готовності. Пропорції зерна та води 1:2,5. Мак залийте окропом на 15 хвилин, потім розітріть у ступці. Горіхи та улюблені сухофрукти (родзинки, курага, чорнослив, інжир) дрібно наріжте кубиками. Усі інгредієнти змішайте. Мед розчиніть у склянці теплої води або узварі та вилийте в кашу. Кутя не повинна бути рідкою, тому вам може знадобитися не вся медова вода. Наприкінці в кутю за бажанням додайте коньяк і ложку вершкового масла. Перед подачею добре перемішайте усі інгредієнти.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт Багатої куті від кулінара Володимира Ярославського.