Що не можна робити на Щедрий вечір: найсуворіші заборони 13 січня

Щедрий вечір у жодному разі не можна зустрічати у старому чи темному одязі.

Напередодні Старого Нового року, 13 січня, за давньою народною традицією відзначається Щедрий вечір. Свято отримало таку назву, бо в народі вірили: чим щедрішими будуть святкування цього дня, тим краще буде життя у Новому році.

Цього дня заведено накривати пишний стіл із безліччю частування, головною стравою на якій має бути кутя. Оскільки різдвяний піст вже закінчився, на святковому столі обов’язково повинні бути м’ясні страви.

Також, однією з найважливіших традицій на Щедрий вечір є щедрування. Молодь збиралася в компанії, вбиралася і ходила будинками, виконуючи традиційні обрядові пісні — щедрівки, в яких бажали господарям щастя та благополуччя. Ті натомість мали віддячити щедрівників солодощами або грошима.

Наші пращури вважали щедрівки захистом від темних сил

Як і в будь-яке інше важливе свято, окрім традицій, існують і суворі заборони, які краще не порушувати, щоб не натягнути на себе та свою родину лихо у новому році.

Що не можна робити 13 січня:

не можна нічого позичати,

не можна сваритися,

не можна вимовляти слово "тринадцять",

не можна вважати дрібницю,

не можна ставити на стіл страви з риби чи птиці,

За новорічний стіл, як і на Різдво, прийнято сідати всією родиною.

не можна виносити сміття,

не можна лаятися, ображатися і бути злопам'ятним,

не можна бути в темному, старому або брудному одязі.

Додамо, що на Щедрий вечір, як і на Різдво, заведено готувати кутю. Раніше "Телеграф"розповідав, як приготувати страву з пшеничної крупи з горіхами та маком.