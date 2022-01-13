Что нельзя делать на Щедрый вечер: самые строгие запреты 13 января

Щедрый вечер ни в коем случае нельзя встречать в старой или темной одежде.

В канун Старого Нового года, 13 января, по давней народной традиции отмечается Щедрый вечер. Праздник получил такое название, потому что в народе верили: чем щедрее будут празднования в этот день, тем лучше будет жизнь в Новом году.

В этот день принято накрывать пышный стол с множеством угощений, главным блюдом на которой должна быть кутья. А так как рождественский пост уже закончился, на праздничном столе обязательно должны быть мясные блюда.

Также, одной из самых важных традиций на Щедрый вечер является щедрование. Молодежь собиралась в компании, принаряжалась и ходила по домам, исполняя традиционные обрядовые песни — щедривки, в которых желали хозяевам счастья и благополучия. Те взамен должны были отблагодарить щедрующих сладостями или деньгами.

Наши предки считали щедривки защитой от темных сил

Как и в любой другой важный праздник, помимо традиций, существуют и строгие запреты, которые лучше не нарушать, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду в новом году.

Что нельзя делать 13-го января:

нельзя ничего давать в долг,

нельзя ссориться,

нельзя произносить слово "тринадцать",

нельзя считать мелочь,

нельзя ставить на стол блюда из рыбы или птицы,

За новогодний стол, как и на Рождество, принято садиться всей семьей.

нельзя выносить мусор,

нельзя ругаться, обижаться и быть злопамятным,

нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.

Добавим, что на Щедрый вечер, как и на Рождество, принято готовить кутью. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блюдо из пшеничной крупы с орехами и маком.