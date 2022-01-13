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Что нельзя делать на Щедрый вечер: самые строгие запреты 13 января

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Также на 13 января приходится народный праздник - День Маланки
Также на 13 января приходится народный праздник - День Маланки

Щедрый вечер ни в коем случае нельзя встречать в старой или темной одежде.

В канун Старого Нового года, 13 января, по давней народной традиции отмечается Щедрый вечер. Праздник получил такое название, потому что в народе верили: чем щедрее будут празднования в этот день, тем лучше будет жизнь в Новом году.

В этот день принято накрывать пышный стол с множеством угощений, главным блюдом на которой должна быть кутья. А так как рождественский пост уже закончился, на праздничном столе обязательно должны быть мясные блюда.

Также, одной из самых важных традиций на Щедрый вечер является щедрование. Молодежь собиралась в компании, принаряжалась и ходила по домам, исполняя традиционные обрядовые песни — щедривки, в которых желали хозяевам счастья и благополучия. Те взамен должны были отблагодарить щедрующих сладостями или деньгами.

Наши предки считали щедривки защитой от темных сил
Наши предки считали щедривки защитой от темных сил

Как и в любой другой важный праздник, помимо традиций, существуют и строгие запреты, которые лучше не нарушать, чтобы не навлечь на себя и свою семью беду в новом году.

Что нельзя делать 13-го января:

  • нельзя ничего давать в долг,
  • нельзя ссориться,
  • нельзя произносить слово "тринадцать",
  • нельзя считать мелочь,
  • нельзя ставить на стол блюда из рыбы или птицы,
За новогодний стол, как и на Рождество, принято садиться всей семьей.
За новогодний стол, как и на Рождество, принято садиться всей семьей.
  • нельзя выносить мусор,
  • нельзя ругаться, обижаться и быть злопамятным,
  • нельзя быть в темной, старой или грязной одежде.

Добавим, что на Щедрый вечер, как и на Рождество, принято готовить кутью. Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить блюдо из пшеничной крупы с орехами и маком.

Теги:
#Запреты #Старый новый год #Щедрый вечер
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