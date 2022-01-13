Головні страви на Щедрий вечір: що має бути на столі 13 січня напередодні Старого Нового року

З Щедрого вечора пов’язано безліч обрядів та традицій, включаючи кулінарні.

У ніч із 13 на 14 січня українці відзначають Старий Новий рік та збираються за сімейною вечерею у Щедрий вечір чи свято Маланки. Таку назву він отримав на честь того, що цього дня також припадає день пам’яті преподобної Меланії.

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Вже з назви свята, Щедрий вечір, зрозуміло, що цього дня потрібно накривати пишний святковий стіл, на якому мають бути щедрі частування. Вважається, що чим щедрішим і багатшим буде стіл цього вечора, тим багатшим буде рік для господарів будинку.

Варто зазначити, що Різдвяний піст вже закінчився, тому на святковому столі обов’язково мають бути присутні ситні, м’ясні страви. І, звичайно ж, обов’язково має стояти тарілка святкової куті.

Серед традиційних страв – щедра кутя, млинці, пироги, вареники, домашня ковбаса, холодець.

"Телеграф" розповідає, які традиційні страви мають бути на столі щедрого вечора.

12 страв, які повинні бути на столі в Щедрий вечір

Кутя

Так само як і у Святвечір, у Щедрий вечір готували кутю з пшениці, з додаванням сухофруктів, меду, родзинок, горіхів. Рецепт щедрої куті ми вам розповідали раніше.

Картопля

Картоплю можна готувати різними способами – все залежить від ваших смакових уподобань.

М’ясні страви

М’ясо – символ статку. І оскільки піст вже закінчено, то м’ясні страви на столі є обов’язковими.

Холодець

Ще одна традиційна страва української кухні, яку господині обов’язково готували до Старого Нового року. Рецепт холодцю можна подивитися тут.

Вареники

Вареники – це символ достатку. Вибір начинки для блюда залишається за кожною господинею: можна приготувати як з картоплею, грибами, капустою, так і з сиром чи ягодами.

Борщ із пампушками

Традиційний український борщ із пампушками – не лише повсякденна, а й святкова страва, яка має бути неодмінно і Щедрого вечора.

Пироги

Пироги з різноманітними начинками займали центральне місце на святковому столі. Солодкі та солоні, великі та маленькі, які тільки ваша душа забажає – у цей день буде доречно все.

Капуста з м’ясом

На святковому столі також мають бути присутні і страви зі свіжої або квашеної капусти. Традиційною стравою вважається тушкована капуста з грибами та м’ясом.

Узвар

Обрядовий напій із сухофруктів також, як і на Різдво, здавна подавали на Щедрий вечір. Компот із сухофруктів символізує життя, яке дається кожній людині.

Холодні закуски

М’ясні, сирні та овочеві нарізки, солоне та копчене сало, домашні соління — все це також потрібно ставити на стіл.

Салати

Салати це ще один обов’язковий атрибут будь-якого свята. На Щедрий вечір можна приготувати як легкі овочеві салати, так і ситні страви з м’ясом.

Млинці

Млинці на святковому столі символізують сонце.

Раніше "Телеграф" писав, що відомий кулінар Володимир Ярославський розповів, як приготувати Багату кутю.