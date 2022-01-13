Главные блюда на Щедрый вечер: что должно быть на столе 13 января в канун Старого Нового года

С Щедрым вечером связано множество обрядов и традиций, включая кулинарные.

В ночь с 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год и собираются за семейным ужином в Щедрый вечер или праздник Маланки. Такое название он получил в честь того, что на этот день также припадает день памяти преподобной Мелании.

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Уже с названия праздника, Щедрый вечер, понятно, что в этот день нужно накрывать пышный праздничный стол, на котором должны быть щедрые угощения. Считается, чем щедрее и богаче будет стол в этот вечер, тем богаче будет год для хозяев дома.

Стоит отметить, что Рождественский пост уже закончился, поэтому на праздничном столе обязательно должны присутствовать сытные, мясные блюда. И, конечно же, в обязательном порядке должна стоять тарелка праздничной кутьи.

Среди традиционных блюд - щедрая кутья, блины, пироги, вареники, домашняя колбаса, холодец.

"Телеграф" рассказывает, какие традиционные блюда должны быть на столе в Щедрый вечер.

12 блюд, которые должны быть на столе в Щедрый вечер

Кутья

Так же, как и в Святвечер, в Щедрый вечер готовили кутью из пшеницы, с добавлением сухофруктов, меда, изюма, орехов. Рецепт щедрой кутьи мы вам рассказывали ранее.

Картофель

Картошку можно готовить самым разным способом – все зависит от ваших вкусовых предпочтений.

Мясные блюда

Мясо – символ достатка. И поскольку пост уже закончен, то мясные блюда на столе обязательны.

Холодец

Еще одно традиционное блюдо украинской кухни, которое хозяйки обязательно готовили к Старому Новому году. Рецепт холодца можно посмотреть здесь.

Вареники

Вареники – это символ достатка. Выбор начинки для блюда остается за каждой хозяйкой: можно приготовить как с картошкой, грибами, капустой, так и с творогом и ягодами.

Борщ с пампушками

Традиционный украинский борщ с пампушками – не только повседневное, но и праздничное блюдо, которое было непременным и в Щедрый вечер.

Пироги

Пироги с разнообразными начинками занимали центральное место на праздничном столе. Сладкие и соленые, большие и маленькие, какие только ваша душа пожелает – в этот день будет уместно все.

Капуста с мясом

На праздничном столе также должны присутствовать и блюда из свежей или квашеной капусты. Традиционным блюдом считается тушеная капуста с грибами и мясом.

Узвар

Обрядовый напиток из сухофруктов также, как и на Рождество, издавна подавали на Щедрый вечер. Компот из сухофруктов символизирует жизнь, которая дается каждому человеку.

Холодные закуски

Мясные, сырные и овощные нарезки, соленое и копченое сало, домашние соления — все это также нужно ставить на стол.

Салаты

Салаты — это еще один обязательный атрибут любого праздника. На Щедрый вечер можно приготовить и легкие овощные салаты, так и сытные блюда с мясом.

Блинчики

Блины на праздничном столе символизируют солнце.

Ранее "Телеграф" писал, что известный кулинар Владимир Ярославский рассказал, как приготовить Богатую кутью.