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Идеальное блюдо на праздничный стол: рецепт вкуснейшей запеченной рульки в пиве

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Рецепт рульки в горчично-медовой глазировке Новость обновлена 11 января 2022, 16:02
Рецепт рульки в горчично-медовой глазировке

Кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить рульку в пиве, запеченную в духовке.

Близится празднование Щедрого вечера и Старого Нового года, которые припадают на вечер 13-го января, а это значит, что вся семья вновь соберется за праздничным столом. Во время подготовки к застолью, как всегда, возникает вопрос, что же приготовить.

Кулинар Лиза Глинская предлагает приготовить сочную свиную рульку в ароматной горчично-медовой глазировке, которая только украсит ваш праздничный стол. Видеорецептом повар поделилась на своем ютуб-канале.

"Рецепт рульки очень простой, мясо получается нежным и мягким, отлично отходит от кости. Обязательно попробуйте!" — пишет Глинская.

Рецепт рульки в пиве

Ингредиенты:

  • 1 рулька
  • 2 л тёмного пива
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1 головка чеснока
  • гвоздика, бадьян, лавровый лист
  • соль (по вкусу)

Глазировка

  • 30 г острой горчицы (2 ст. л. без горки)
  • 30 г меда (1 ст. л.)

Способ приготовления:

  1. Возьмите большую кастрюлю и положите туда рульку, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику. Засыпьте в кастрюлю соль и залейте все пивом. Накройте кастрюлю крышкой и отправьте вариться рульку на слабом огне на 2,5-3 часа.
  2. Переложите рульку в рукав для запекания. Залейте в рукав для запекания 200 мл. пивного бульона и завяжите (зафиксируйте) концы рукава.
  3. Отправьте выпекаться рульку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
  4. Приготовьте глазировку. Для этого смешайте мёд и горчицу.
  5. Достаньте рульку из духовки и переложите на чистый разрезанный рукав для запекания или фольгу и промажьте глазировкой.
  6. После отправьте рульку в разогретую до 180 градусов духовку ещё на 10 минут.

Видеорецепт:

Еще одним блюдом, которое обязательно украсит праздничный стол, будет запеченная рыбка. Как приготовить карпа — смотрите в нашем материале.

Теги:
#Рецепт #Мясо #Свинина #Рецепты #Старый новый год #Щедрый вечер #Запеченное мясо #Лиза Глинская
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