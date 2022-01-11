Идеальное блюдо на праздничный стол: рецепт вкуснейшей запеченной рульки в пиве
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Кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить рульку в пиве, запеченную в духовке.
Близится празднование Щедрого вечера и Старого Нового года, которые припадают на вечер 13-го января, а это значит, что вся семья вновь соберется за праздничным столом. Во время подготовки к застолью, как всегда, возникает вопрос, что же приготовить.
Кулинар Лиза Глинская предлагает приготовить сочную свиную рульку в ароматной горчично-медовой глазировке, которая только украсит ваш праздничный стол. Видеорецептом повар поделилась на своем ютуб-канале.
"Рецепт рульки очень простой, мясо получается нежным и мягким, отлично отходит от кости. Обязательно попробуйте!" — пишет Глинская.
Рецепт рульки в пиве
Ингредиенты:
- 1 рулька
- 2 л тёмного пива
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1 головка чеснока
- гвоздика, бадьян, лавровый лист
- соль (по вкусу)
Глазировка
- 30 г острой горчицы (2 ст. л. без горки)
- 30 г меда (1 ст. л.)
Способ приготовления:
- Возьмите большую кастрюлю и положите туда рульку, морковь, лук, чеснок, лавровый лист, бадьян и гвоздику. Засыпьте в кастрюлю соль и залейте все пивом. Накройте кастрюлю крышкой и отправьте вариться рульку на слабом огне на 2,5-3 часа.
- Переложите рульку в рукав для запекания. Залейте в рукав для запекания 200 мл. пивного бульона и завяжите (зафиксируйте) концы рукава.
- Отправьте выпекаться рульку в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
- Приготовьте глазировку. Для этого смешайте мёд и горчицу.
- Достаньте рульку из духовки и переложите на чистый разрезанный рукав для запекания или фольгу и промажьте глазировкой.
- После отправьте рульку в разогретую до 180 градусов духовку ещё на 10 минут.
Видеорецепт:
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