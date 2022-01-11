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Ідеальна страва на святковий стіл: рецепт найсмачнішої запеченої рульки в пиві

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт рульки в гірчично-медовому глазуруванні Новина оновлена 11 січня 2022, 16:02
Рецепт рульки в гірчично-медовому глазуруванні

Кулінар Ліза Глінська розповіла, як приготувати рульку в пиві, запечену в духовці.

Наближається святкування Щедрого вечора та Старого Нового року, які припадають на вечір 13 січня, а це означає, що вся сім’я знову збереться за святковим столом. Під час підготовки до застілля, як завжди, постає питання, що ж приготувати.

Кулінар Ліза Глінська пропонує приготувати соковиту свинячу рульку в ароматному гірчично-медовому глазуруванні, яке тільки прикрасить ваш святковий стіл. Відеорецептом кухар поділилася на своєму ютуб-каналі.

"Рецепт рульки дуже простий, м’ясо виходить ніжним і м’яким, відмінно відходить від кістки. Обов’язково спробуйте!" — пише Глинська.

Рецепт рульки у пиві

Інгредієнти:

  • 1 рулька
  • 2 л темного пива
  • 1 цибулина
  • 1 морква
  • 1 головка часнику
  • гвоздика, бадьян, лавровий лист
  • сіль на смак

Глазурування

  • 30 г гострої гірчиці (2 ст. л. без гірки)
  • 30 г меду (1 ст. л.)

Спосіб приготування:

  1. Візьміть велику каструлю і покладіть туди рульку, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бадьян та гвоздику. Засипте в каструлю сіль та залийте все пивом. Накрийте кришкою каструлю і відправте варитися рульку на слабкому вогні на 2,5-3 години.
  2. Перекладіть рульку в рукав для запікання. Залийте у рукав для запікання 200 мл. пивного бульйону та зав’яжіть (зафіксуйте) кінці рукава.
  3. Відправте випікатися рульку в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
  4. Приготуйте глазурування. Для цього змішайте мед та гірчицю.
  5. Дістаньте рульку з духовки і перекладіть на чистий рукав для запікання або фольгу і промажте глазуруванням.
  6. Після відправте рульку в розігріту до 180 градусів духовку ще на 10 хвилин.

Відеорецепт:

Ще однією стравою, яку обов’язково прикрасить святковий стіл, буде запечена рибка. Як приготувати коропа — дивіться у нашому матеріалі.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Свинина #Рецепти #Старий Новий рік #Щедрий вечір #Запечене м'ясо #Ліза Глинська
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