Ідеальна страва на святковий стіл: рецепт найсмачнішої запеченої рульки в пиві

Кулінар Ліза Глінська розповіла, як приготувати рульку в пиві, запечену в духовці.

Наближається святкування Щедрого вечора та Старого Нового року, які припадають на вечір 13 січня, а це означає, що вся сім’я знову збереться за святковим столом. Під час підготовки до застілля, як завжди, постає питання, що ж приготувати.

Кулінар Ліза Глінська пропонує приготувати соковиту свинячу рульку в ароматному гірчично-медовому глазуруванні, яке тільки прикрасить ваш святковий стіл. Відеорецептом кухар поділилася на своєму ютуб-каналі.

"Рецепт рульки дуже простий, м’ясо виходить ніжним і м’яким, відмінно відходить від кістки. Обов’язково спробуйте!" — пише Глинська.

Рецепт рульки у пиві

Інгредієнти:

1 рулька

2 л темного пива

1 цибулина

1 морква

1 головка часнику

гвоздика, бадьян, лавровий лист

сіль на смак

Глазурування

30 г гострої гірчиці (2 ст. л. без гірки)

30 г меду (1 ст. л.)

Спосіб приготування:

Візьміть велику каструлю і покладіть туди рульку, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бадьян та гвоздику. Засипте в каструлю сіль та залийте все пивом. Накрийте кришкою каструлю і відправте варитися рульку на слабкому вогні на 2,5-3 години. Перекладіть рульку в рукав для запікання. Залийте у рукав для запікання 200 мл. пивного бульйону та зав’яжіть (зафіксуйте) кінці рукава. Відправте випікатися рульку в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин. Приготуйте глазурування. Для цього змішайте мед та гірчицю. Дістаньте рульку з духовки і перекладіть на чистий рукав для запікання або фольгу і промажте глазуруванням. Після відправте рульку в розігріту до 180 градусів духовку ще на 10 хвилин.

Відеорецепт:

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