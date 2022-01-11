Ідеальна страва на святковий стіл: рецепт найсмачнішої запеченої рульки в пиві
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Кулінар Ліза Глінська розповіла, як приготувати рульку в пиві, запечену в духовці.
Наближається святкування Щедрого вечора та Старого Нового року, які припадають на вечір 13 січня, а це означає, що вся сім’я знову збереться за святковим столом. Під час підготовки до застілля, як завжди, постає питання, що ж приготувати.
Кулінар Ліза Глінська пропонує приготувати соковиту свинячу рульку в ароматному гірчично-медовому глазуруванні, яке тільки прикрасить ваш святковий стіл. Відеорецептом кухар поділилася на своєму ютуб-каналі.
"Рецепт рульки дуже простий, м’ясо виходить ніжним і м’яким, відмінно відходить від кістки. Обов’язково спробуйте!" — пише Глинська.
Рецепт рульки у пиві
Інгредієнти:
- 1 рулька
- 2 л темного пива
- 1 цибулина
- 1 морква
- 1 головка часнику
- гвоздика, бадьян, лавровий лист
- сіль на смак
Глазурування
- 30 г гострої гірчиці (2 ст. л. без гірки)
- 30 г меду (1 ст. л.)
Спосіб приготування:
- Візьміть велику каструлю і покладіть туди рульку, моркву, цибулю, часник, лавровий лист, бадьян та гвоздику. Засипте в каструлю сіль та залийте все пивом. Накрийте кришкою каструлю і відправте варитися рульку на слабкому вогні на 2,5-3 години.
- Перекладіть рульку в рукав для запікання. Залийте у рукав для запікання 200 мл. пивного бульйону та зав’яжіть (зафіксуйте) кінці рукава.
- Відправте випікатися рульку в розігріту до 180 градусів духовку на 40 хвилин.
- Приготуйте глазурування. Для цього змішайте мед та гірчицю.
- Дістаньте рульку з духовки і перекладіть на чистий рукав для запікання або фольгу і промажте глазуруванням.
- Після відправте рульку в розігріту до 180 градусів духовку ще на 10 хвилин.
Відеорецепт:
Ще однією стравою, яку обов’язково прикрасить святковий стіл, буде запечена рибка. Як приготувати коропа — дивіться у нашому матеріалі.
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