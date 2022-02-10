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Как приготовить запеченные суши дома: вкуснейшая закуска из простых ингредиентов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ничего сложного в приготовлении суши нет
Ничего сложного в приготовлении суши нет

Запеченные роллы с легкостью можно приготовить самостоятельно.

Любителям суши посвящается: зачем заказывать готовые роллы из ресторана, если можно приготовить их самостоятельно. И вы будете уверены, что все продукты свежие и натуральные, а также это неплохое времяпровождение, если готовить вместе с детьми, любимым человеком или друзьями.

Кулинарный блогер СамСебеСушист на своей странице в Инстаграм поделился рецептом запеченных ролов. Не пугайтесь, готовить их совсем не это сложно. ⠀

Ингредиенты:

  • листы нори
  • рис круглозерный 2 стакана
  • крабовые палочки, лосось, мидии, семга (для начинки)
  • соевый соус
  • сыр
  • майонез
  • икра из банки

Способ приготовления.

  1. Сначала сварите рис. Для этого крупу хорошенько промойте, залейте ее водой, накройте крышкой и варите до закипания. Как только вода вскипятиться накройте крышку и томите на медленном огне 15-18 минут. В процессе варки крышку поднимать не нужно, перемешивать рис тоже.
  2. После сделайте соус. Для этого смешайте майонез, соевый соус, немного сыра и икру. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Чтобы удобнее было добавлять соус к роллам, можно его положить в кондитерский мешок.
  3. После нужно нарезать нори на полоски, а рис разложить по комочкам.
  4. Из листка нори и риса сделать "корзинки" так, как это показано на видео. Стоит отметить, что руки должны быть сухими.
  5. На противень положите фольгу и намажьте ее маслом. Выложите получившееся "корзинки", которые заранее наполните начинкой. Выбирайте ее по своему вкусу. Сверху намажьте ролл соусом и отправьте в духовку.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочной домашней закуски — куриных стрипсов. Сочные, с хрустящей корочкой стрипсы — отличным перекус для всех членов семьи.

Теги:
#Рецепт #Роллы #Ролл суши #Сушы
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