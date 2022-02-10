Как приготовить запеченные суши дома: вкуснейшая закуска из простых ингредиентов

Запеченные роллы с легкостью можно приготовить самостоятельно.

Любителям суши посвящается: зачем заказывать готовые роллы из ресторана, если можно приготовить их самостоятельно. И вы будете уверены, что все продукты свежие и натуральные, а также это неплохое времяпровождение, если готовить вместе с детьми, любимым человеком или друзьями.

Кулинарный блогер СамСебеСушист на своей странице в Инстаграм поделился рецептом запеченных ролов. Не пугайтесь, готовить их совсем не это сложно. ⠀

Читайте также: Категория Рецепты Как приготовить суши дома: самый простой рецепт идеальных роллов Приготовить суши в домашних условиях достаточно просто, главное — правильно подобрать ингредиенты и не спешить.

Ингредиенты:

листы нори

рис круглозерный 2 стакана

крабовые палочки, лосось, мидии, семга (для начинки)

соевый соус

сыр

майонез

икра из банки

Способ приготовления.

Сначала сварите рис. Для этого крупу хорошенько промойте, залейте ее водой, накройте крышкой и варите до закипания. Как только вода вскипятиться накройте крышку и томите на медленном огне 15-18 минут. В процессе варки крышку поднимать не нужно, перемешивать рис тоже. После сделайте соус. Для этого смешайте майонез, соевый соус, немного сыра и икру. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Чтобы удобнее было добавлять соус к роллам, можно его положить в кондитерский мешок. После нужно нарезать нори на полоски, а рис разложить по комочкам. Из листка нори и риса сделать "корзинки" так, как это показано на видео. Стоит отметить, что руки должны быть сухими. На противень положите фольгу и намажьте ее маслом. Выложите получившееся "корзинки", которые заранее наполните начинкой. Выбирайте ее по своему вкусу. Сверху намажьте ролл соусом и отправьте в духовку.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сочной домашней закуски — куриных стрипсов. Сочные, с хрустящей корочкой стрипсы — отличным перекус для всех членов семьи.