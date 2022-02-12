Лишь 4 ингредиента: легкая закуска с селедкой, от которой будут в восторге все домашние
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Вкусные, аппетитные бутерброды понравятся всем
Большинству закуски нравятся тем, что их очень легко и быстро готовить. Они настолько разнообразны и сытны, что порой не нужно и обеда, ведь одними маленькими бутербродами можно отлично утолить аппетит. Но будьте внимательны — некоторые ингредиенты к закускам могут серьезно навредить организму.
Сейчас закуски вполне могут быть одним из приемов пищи, перекусом и частью праздничного стола. Для обычных застолий с родными прекрасно подойдет закуска с селедкой и зерновой горчицей. Рецептом бутербродов поделилась кулинарный блогер Оксана Матавкина. Нужны всего четыре ингредиента: бородинский хлеб, зерновая горчица, слабосоленая селедка и маринованный красный лук.
Способ приготовления:
- Нарезаем хлеб небольшими кусочками 3х3.
- Выкладываем на них зерновую горчицу.
- Затем слабосоленую селедку и маринованный лук.
Как замариновать красный лук
Лук режем полукольцами, ошпариваем кипятком, сливаем воду. Добавляем уксусную кислоту, соль, сахар. Перемешиваем. Оставляем на 20 минут.
Отличной закуской к столу станет также питательное блюдо из свеклы и майонеза.
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