Лишь 4 ингредиента: легкая закуска с селедкой, от которой будут в восторге все домашние

Вкусные, аппетитные бутерброды понравятся всем

Большинству закуски нравятся тем, что их очень легко и быстро готовить. Они настолько разнообразны и сытны, что порой не нужно и обеда, ведь одними маленькими бутербродами можно отлично утолить аппетит. Но будьте внимательны — некоторые ингредиенты к закускам могут серьезно навредить организму.

Сейчас закуски вполне могут быть одним из приемов пищи, перекусом и частью праздничного стола. Для обычных застолий с родными прекрасно подойдет закуска с селедкой и зерновой горчицей. Рецептом бутербродов поделилась кулинарный блогер Оксана Матавкина. Нужны всего четыре ингредиента: бородинский хлеб, зерновая горчица, слабосоленая селедка и маринованный красный лук.

Способ приготовления:

Нарезаем хлеб небольшими кусочками 3х3. Выкладываем на них зерновую горчицу. Затем слабосоленую селедку и маринованный лук.

Как замариновать красный лук

Лук режем полукольцами, ошпариваем кипятком, сливаем воду. Добавляем уксусную кислоту, соль, сахар. Перемешиваем. Оставляем на 20 минут.

Отличной закуской к столу станет также питательное блюдо из свеклы и майонеза.