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Лише 4 інгредієнти: легка закуска з оселедцем, від якої будуть у захваті всі домашні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Закуска з оселедцем та маринованою цибулею — рецепт Новина оновлена 12 лютого 2022, 16:58
Закуска з оселедцем та маринованою цибулею — рецепт

Смачні, апетитні бутерброди сподобаються всім

Більшості закуски подобаються тим, що їх дуже легко та швидко готувати. Вони настільки різноманітні та ситні, що часом не потрібно й обіду, адже одними маленькими бутербродами можна добре вгамувати апетит. Але будьте уважні – деякі інгредієнти до закусок можуть серйозно зашкодити організму.

Зараз закуски цілком можуть бути одним із прийомів їжі, перекусом і частиною святкового столу. Для звичайних застіль з рідними чудово підійде закуска з оселедцем та зерновою гірчицею. Рецептом бутербродів поділилася кулінарна блогерка Оксана Матавкіна. Потрібні всього чотири інгредієнти: бородинський хліб, зернова гірчиця, слабосолоний оселедець і маринована червона цибуля.

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо хліб невеликими шматочками 3х3.
  2. Викладаємо на них зернову гірчицю.
  3. Потім слабосолоний оселедець і мариновану цибулю.

Як замаринувати червону цибулю

Цибулю ріжемо півкільцями, ошпарюємо окропом, зливаємо воду. Додаємо оцтову кислоту, сіль, цукор. Перемішуємо. Залишаємо на 20 хвилин.

Відмінною закускою до столу стане також поживна страва з буряків та майонезу.

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#Рецепти #Закуски #Оселедець
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