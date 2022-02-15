Укр

Шеф-повар назвал "запрещенные" ингредиенты для котлет: мы все их используем

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Не совершайте этих кулинарных ошибок Новость обновлена 15 февраля 2022, 12:02
Не совершайте этих кулинарных ошибок

Чтобы котлеты были вкусными и сочными нужно придерживаться некоторых "правил".

Фарш, яйцо, лук и размоченный хлеб — стандартные ингредиенты для приготовления котлет, однако мало кто знает, что на самом деле, чтобы сделать идеальные котлеты, продуктов нужно в половину меньше. А именно к фаршу не нужно добавлять яйца и хлеб, оставив только лук.

Об этом рассказал шеф-повар Евгений Кузнецов.

"Я против того, чтобы добавлять в фарш яйца, молоко, размоченный хлебный мякиш, чеснок, панировочные сухари или колотый лед, только соль, перец и огромное количество репчатого лука" — заявил он.

Повар отмечает, что лук придает котлете сочность и не отвлекает от вкуса мяса. Однако важно, чтобы лук в фарше не быть сырым. Лучше всего карамелизовать лук в сливочном масле, ведь в таком случае уходит горечь. Перед приготовлением котлет нужно потомить лук на сковороде в сливочном масле в течение 15 минут, а затем протереть его через мелкое сито вместе с мясом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, зачем в фарш для котлет нужно добавлять сахар.

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#Рецепт #Котлеты
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