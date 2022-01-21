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Почему в котлеты нельзя добавлять хлеб, лук и яйца: ответ вас удивит

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Лук в котлеты добавлять не стоит Новость обновлена 21 января 2022, 16:37
Лук в котлеты добавлять не стоит

Вкус мяса в котлетах должен быть на первом месте и не перекрываться луком.

Все мы знаем, как готовят котлеты наши мамы и бабушки. По традиционному домашнему рецепту в котлеты обязательно добавляются яйца, лук и хлебный мякиш. На что если все эти ингредиенты там не нужны? По крайней мере профессиональные повара убеждены в этом.

Как пишет сайт vazhnoznat, профессиональные повара используют совсем другой рецепт и советуют вовсе не добавлять лук и хлеб в котлеты.

Первое отличие ресторанных котлет от домашних — отсутствие лука. Профессиональные повара уверены, лук забивает вкус мяса. А в этом блюде именно вкус последнего должен доминировать.

Почему нельзя добавлять в котлеты лук

Профессиональные повара поясняют, что лук перекрывает собой вкус мяса, а ведь именно оно в котлетах должно доминировать. Если вы все же не мыслите себе котлет без лука, то подавайте его отдельно. Например, в виде наваристой луковой подливки.

Почему нельзя добавлять в котлеты хлеб

Даже размоченный в молоке хлеб профессиональные повара в фарш не добавляют. Кулинару поясняют, что именно хлеб в составе приводит к потемнению котлет во время жарки.

Чтобы сделать котлеты более сочными и нежными, кулинары советуют добавить в них мелко нарезанные овощи: кабачки, капусту или картофель. Но их не должно быть больше четверти фарша.

Почему нельзя добавлять в котлеты яйца

Яйцо профессиональные повара в котлеты тоже советуют не добавлять, поскольку, по их словам, оно не влияет на их вкус и форму. А вот свежая зелень и специи в составе фарша точно не повредит.

Ранее "Телеграф" писал, что повар раскрыл секрет идеально хрустящего картофеля и покорил TikTok.

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#Рецепт #Лук #Котлеты
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