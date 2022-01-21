Чому в котлети не можна додавати хліб, цибулю та яйця: відповідь вас здивує
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 219
Смак м’яса в котлетах повинен бути першому місці і не перекриватися цибулею.
Всі ми знаємо, як готують котлети наші мами та бабусі. За традиційним домашнім рецептом в котлети обов’язково додаються яйця, цибуля та хлібний м’якуш. На що, якщо всі ці інгредієнти там не потрібні? Принаймні професійні кухарі переконані у цьому.
Як пише сайт vazhnoznat, професійні кухарі використовують зовсім інший рецепт і радять зовсім не додавати цибулю та хліб у котлети.
Перша відмінність ресторанних котлет від домашніх – відсутність цибулі. Професійні кухарі впевнені, цибуля забиває смак м’яса. А в цій страві саме смак останнього має домінувати.
Чому не можна додавати в котлети цибулю
Професійні кухарі пояснюють, що цибуля перекриває собою смак м’яса, адже саме воно в котлетах має домінувати. Якщо ви все ж таки не мислите собі котлет без цибулі, то подавайте його окремо. Наприклад, у вигляді наваристої цибульної підливи.
Чому не можна додавати в котлети хліб
Навіть розмочений у молоці хліб професійні кухарі у фарш не додають. Кулінару пояснюють, що саме хліб у складі призводить до потемніння котлет під час смаження.
Щоб зробити котлети соковитішими і ніжнішими, кулінари радять додати в них дрібно нарізані овочі: кабачки, капусту або картопля. Але їх не повинно бути понад чверть фаршу.
Чому не можна додавати в котлети яйця
Яйце професійні кухарі в котлети теж радять не додавати, оскільки, за їхніми словами, воно не впливає на їхній смак і форму. А ось свіжа зелень та спеції у складі фаршу точно не зашкодить.
Раніше "Телеграф" писав, що кухар розкрив секрет ідеально хрусткої картоплі і підкорив TikTok.
- Дата публікації
-
- Категорія
-