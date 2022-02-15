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Шеф-кухар назвав "заборонені" інгредієнти для котлет: ми всі їх використовуємо

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не робіть цих кулінарних помилок Новина оновлена 15 лютого 2022, 12:02
Не робіть цих кулінарних помилок

Щоб котлети були смачними і соковитими, потрібно дотримуватися деяких "правил".

Фарш, яйце, цибуля та розмочений хліб — стандартні інгредієнти для приготування котлет, проте мало хто знає, що насправді, щоб зробити ідеальні котлети, продуктів потрібно наполовину менше. А саме до фаршу не потрібно додавати яйця та хліб, залишивши лише цибулю.

Про це розповів шеф-кухар Євген Кузнєцов.

" Я проти того, щоб додавати у фарш яйця, молоко, розмочений хлібний м’якуш, часник, панірувальні сухарі або колотий лід, тільки сіль, перець і величезну кількість цибулі" — заявив він.

Кухар зазначає, що цибуля надає котлеті соковитості і не відвертає від смаку м’яса. Однак важливо, щоб цибуля у фарші не бути сирою. Найкраще карамелізувати цибулю у вершковому маслі, адже в такому разі йде гіркота. Перед приготуванням котлет потрібно потім цибулю на сковороді в вершковому маслі протягом 15 хвилин, а потім протерти через дрібне сито разом з м’ясом.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.

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#Рецепт #Котлети
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