Шеф-кухар назвав "заборонені" інгредієнти для котлет: ми всі їх використовуємо
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 55
Щоб котлети були смачними і соковитими, потрібно дотримуватися деяких "правил".
Фарш, яйце, цибуля та розмочений хліб — стандартні інгредієнти для приготування котлет, проте мало хто знає, що насправді, щоб зробити ідеальні котлети, продуктів потрібно наполовину менше. А саме до фаршу не потрібно додавати яйця та хліб, залишивши лише цибулю.
Про це розповів шеф-кухар Євген Кузнєцов.
" Я проти того, щоб додавати у фарш яйця, молоко, розмочений хлібний м’якуш, часник, панірувальні сухарі або колотий лід, тільки сіль, перець і величезну кількість цибулі" — заявив він.
Кухар зазначає, що цибуля надає котлеті соковитості і не відвертає від смаку м’яса. Однак важливо, щоб цибуля у фарші не бути сирою. Найкраще карамелізувати цибулю у вершковому маслі, адже в такому разі йде гіркота. Перед приготуванням котлет потрібно потім цибулю на сковороді в вершковому маслі протягом 15 хвилин, а потім протерти через дрібне сито разом з м’ясом.
Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо у фарш для котлет потрібно додавати цукор.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-