30 минут и готово: отличная закуска к шашлыку из недорогих продуктов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 97
Для закуски понадобятся помидоры черри, огурцы и несколько минут вашего времени
Жаренное на угле мясо – тяжелая пища, поэтому его лучше подавать с различными соусами, зеленью, свежими овощами. Предлагаем один из вариантов закуски к шашлыку, которая дополнит любой стол, да и готовится она всего полчаса.
Рецептом закуски в два этапа с помидорами и огурцами поделилась фудблогер elenpallna_gotovit.
Ингредиенты:
- Помидоры черри — 600 гр
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксус 9% — 1,5 ст. л.
- Красный лук — 1 большая луковица, нарезать полукольцами.
- Укроп — большой пучок
- Чеснок — 2 зубчика (или сухой) через пресс
- Растительное масло — 2-3 ст. л.
Приготовление:
Помидоры надрезать, положить все ингредиенты в пакет или контейнер и хорошо встряхнуть. Оставить на 30 минут.
Ингредиенты:
- Огурцы — 600 гр
- Укроп — большой пучок
- Соль — 2 ч. л.
- Сахар — 2 ч. л.
- Чеснок сухой — 1 ч. л. или свежий 3 зубчика через пресс
Приготовление:
Огурец нарезать брусочками, все ингредиенты в пакет или контейнер и хорошо встряхнуть. 30 минут и готово.
Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.
- Дата публикации
-
- Категория
-