Укр

30 минут и готово: отличная закуска к шашлыку из недорогих продуктов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
97
Закуска к шашлыку Новость обновлена 07 мая 2022, 21:41
Закуска к шашлыку

Для закуски понадобятся помидоры черри, огурцы и несколько минут вашего времени

Жаренное на угле мясо – тяжелая пища, поэтому его лучше подавать с различными соусами, зеленью, свежими овощами. Предлагаем один из вариантов закуски к шашлыку, которая дополнит любой стол, да и готовится она всего полчаса.

Рецептом закуски в два этапа с помидорами и огурцами поделилась фудблогер elenpallna_gotovit.

Ингредиенты:

  • Помидоры черри — 600 гр
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Уксус 9% — 1,5 ст. л.
  • Красный лук — 1 большая луковица, нарезать полукольцами.
  • Укроп — большой пучок
  • Чеснок — 2 зубчика (или сухой) через пресс
  • Растительное масло — 2-3 ст. л.

Приготовление:

Помидоры надрезать, положить все ингредиенты в пакет или контейнер и хорошо встряхнуть. Оставить на 30 минут.

Ингредиенты:

  • Огурцы — 600 гр
  • Укроп — большой пучок
  • Соль — 2 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Чеснок сухой — 1 ч. л. или свежий 3 зубчика через пресс

Приготовление:

Огурец нарезать брусочками, все ингредиенты в пакет или контейнер и хорошо встряхнуть. 30 минут и готово.

Ранее "Телеграф" рассказывал о самых опасных маринадах для шашлыка, которые лучше не использовать. Такие маринады могут навредить вашему здоровью.

Теги:
#Рецепты #Закуски #Шашлык #Шашлыки
Ирина Верещук
В регионах
Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ирина Верещук
Все женщины и дети эвакуированы с "Азовстали": заявление Верещук
Дата публикации
Категория
ВСУ
ВСУ освободили еще один населенный пункт на важном направлении
Дата публикации
Категория
российская ракета
Удар по Одессе: власти сообщили, куда и сколько ракет попали
Дата публикации
Категория
Петр Толстой
В госдуме рф назвали новое условие окончания "спецоперации" в Украине
Дата публикации
Категория
ВСУ защищают украинские города от захватчиков
Война – день 73: россияне готовятся к 9 мая, а мир предупреждает путина о последствиях