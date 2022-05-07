30 минут и готово: отличная закуска к шашлыку из недорогих продуктов

Для закуски понадобятся помидоры черри, огурцы и несколько минут вашего времени

Жаренное на угле мясо – тяжелая пища, поэтому его лучше подавать с различными соусами, зеленью, свежими овощами. Предлагаем один из вариантов закуски к шашлыку, которая дополнит любой стол, да и готовится она всего полчаса.

Рецептом закуски в два этапа с помидорами и огурцами поделилась фудблогер elenpallna_gotovit.

Ингредиенты:

Помидоры черри — 600 гр

Соль — 1 ч. л.

Сахар — 1 ст. л.

Уксус 9% — 1,5 ст. л.

Красный лук — 1 большая луковица, нарезать полукольцами.

Укроп — большой пучок

Чеснок — 2 зубчика (или сухой) через пресс

Растительное масло — 2-3 ст. л.

Приготовление:

Помидоры надрезать, положить все ингредиенты в пакет или контейнер и хорошо встряхнуть. Оставить на 30 минут.

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Ингредиенты:

Огурцы — 600 гр

Укроп — большой пучок

Соль — 2 ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Чеснок сухой — 1 ч. л. или свежий 3 зубчика через пресс

Приготовление:

Огурец нарезать брусочками, все ингредиенты в пакет или контейнер и хорошо встряхнуть. 30 минут и готово.

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