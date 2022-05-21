Как сварить яйца, чтобы скорлупа не растрескалась: лайфхак от шеф-поваров

Чтобы сварить яйца таким методом, кастрюля не нужна.

Даже такое простое на первый взгляд занятие, как варка яиц, таит в себе некоторые сложности. Казалось бы, что там такого: опустил яйца в кипящую воду и ждешь нужное время, однако не все так просто. К примеру, как опустить яйца в воду, чтобы скорлупа не треснула или не разбилась, или как сварить много яиц за раз, не разделяя их на несколько кастрюль.

Таким способом поделились профессиональные повара, которые работают в отелях. Для того чтобы сварить много яиц, они вовсе не пользуются кастрюлями, пишет belnovosti.

Как сварить много яиц, чтобы скорлупа не треснула

Профессиональные повара в больших отелях не варят яйца в кастрюле, а используют для этого — духовку.

Читайте также: Категория Lifestyle Как сварить яйца, чтобы они легко чистились: простой лайфхак Даже у такого элементарного блюда есть свои нюансы в приготовлении.

Возьмите яйца, 1-2 стакана холодной воды, несколько кубиков льда и формы для кексов. Яйца положите в форму и отправьте в разогретую духовку на 15 минут при 160 градусах. В миску вылейте 2 стакана воды и добавьте кубики льда. После приготовления яиц из можно положить в воду на 10 минут, чтобы остановить процесс приготовления.

Еще несколько плюсов этого способа состоят в том, что так они чистятся намного легче, а также такие яйца можно хранить в холодильнике до 7 дней.

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