Як зварити яйця, щоб шкаралупа не потріскалася: лайфхак від шеф-кухарів

Щоб зварити яйця в такий спосіб, каструля не потрібна.

Навіть таке просте, на перший погляд, заняття, як варіння яєць, таїть у собі деякі складнощі. Здавалося б, що там такого: опустив яйця в киплячу воду і чекаєш потрібний час, проте не все так просто. Наприклад, як опустити яйця у воду, щоб шкаралупа не тріснула або не розбилася, або як зварити багато яєць за раз, не поділяючи їх на кілька каструль.

У такий спосіб поділилися професійні кухарі, які працюють у готелях. Для того, щоб зварити багато яєць, вони зовсім не користуються каструлями, пише belnovosti.

Як зварити багато яєць, щоб шкаралупа не тріснула

Професійні кухарі у великих готелях не варять яйця в каструлі, а використовують для цього духовку.

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Візьміть яйця, 1-2 склянки холодної води, кілька кубиків льоду та форми для кексів. Яйця покладіть у форму і відправте в духовку на 15 хвилин при 160 градусах. У миску вилийте 2 склянки води та додайте кубики льоду. Після приготування яєць можна покласти у воду на 10 хвилин, щоб зупинити процес приготування.

Ще кілька плюсів цього способу полягають у тому, що вони чистяться набагато легше, а також такі яйця можна зберігати в холодильнику до 7 днів.

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