Нереально вкусно: рецепт пикантных куриных крылышек к пенному (видео)

Эта закуска очень легкая в приготовлении

С приходом теплой погоды и приближением жаркого лета появляется желание провести время в дружной компании. При этом хочется перекусить чего-нибудь вкусненького, особенно если вечер включает в себя употребление пива или другого крепкого напитка.

Отличной закуской в этом случае будут острые куриных крылышки, потому как очень вкусно и сытно. Рецептом блюда поделилась кулинарный блогер Викторий с ником inter.lude_ в Инстаграме.

Как приготовить острые куриные крылышки

2 ст.л. меда растапливаем на сковороде, добавляем туда 100 мл пива, 80 мл соевого соуса, 0,5 ч.л. корицы, 0,5 ч.л. красного перца, перемешиваем. Добавляем туда 0,5-1 кг порезанных куриных крылышек, выпариваем жидкость.

Когда соус загустеет, добавляем 1 ч.л. сушеного имбиря, перемешиваем и посыпаем кунжутом по желанию.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить куриные крылышки, запеченные в кисло-сладком соусе.