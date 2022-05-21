Нереально смачно: рецепт пікантних курячих крилець до пінного (відео)

Ця закуска дуже легка у приготуванні

З приходом теплої погоди та наближенням спекотного літа з’являється бажання провести час у дружній компанії. При цьому хочеться перекусити чогось смачненького, особливо якщо вечір включає вживання пива або іншого міцного напою.

Відмінною закускою в цьому випадку будуть гострі курячі крильця, тому що дуже смачно і ситно. Рецептом страви поділилася кулінарний блогер Вікторій з ніком inter.lude_ в Інстаграмі.

Як приготувати гострі курячі крильця

2 ст. меду розтоплюємо на сковороді, додаємо туди 100 мл пива, 80 мл соєвого соусу, 0,5 ч.л. кориці, 0,5 ч.л. червоного перцю, перемішуємо. Додаємо туди 0,5-1 кг порізаних курячих крилець, випаровуємо рідину.

Коли соус загусне, додаємо 1 ч.л. сушеного імбиру, перемішуємо і посипаємо кунжутом за бажанням.

Раніше "Телеграф" писав, як приготувати курячі крильця, запечені в кисло-солодкому соусі.