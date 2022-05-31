Как сделать вкусный майонез в домашних условиях всего за 5 минут

Научиться готовить домашний натуральный майонез может каждый.

Покупной майонез, конечно, вкусный, однако мы же не можем знать наверняка, что туда положили действительно свежие продукты, и наше здоровье не пострадает после такого соуса. Поэтому лучше всего приготовить его самостоятельно, тем более что сделать это не так уж и сложно. Вам понадобиться всего 5-10 минут свободного времени и доступные продукты, которые наверняка найдутся ув холодильнике у каждого. Как результат — вы получите вкусный и полезный соус.

Рецептом приготовления вкусного домашнего майонеза поделился портал "Так просто". Поверьте, один раз приготовив соус по этому рецепту, вы больше не захотите покупать магазинный аналог. Отметим, что помимо "стандартных" ингредиентов, в майонез можно добавить травы, приправы или чеснок. Также можно добавить оливки или маринованные огурцы. Главное их мелко порезать.

Домашний майонез: рецепт

Ингредиенты:

350 г подсолнечного или оливкового масла

2 сырых яйца

2 ст. л. горчицы

соль

сахар

1 ст. л. уксуса или лимонного сока

Способ приготовления:

Положите в миску желтки яиц, сахар, соль, уксус и горчицу и взбивайте все миксером несколько минут. Параллельно медленно, тонкой струей, добавляйте в смесь масло. Лучше всего использовать смесь растительного и оливкового. И продолжайте взбивать майонез до густоты.

Отметим, что майонез должен быть не очень жидким. Если он у вас получился таким, то это значит, что он недостаточно взбит.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить вкуснейшую домашнюю сметану из двух ингредиентов всего за один час.