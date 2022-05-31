Як зробити смачний майонез у домашніх умовах всього за 5 хвилин

Навчитися готувати домашній майонез може кожен.

Покупний майонез, звичайно, смачний, проте ми ж не можемо знати напевне, що туди поклали справді свіжі продукти, і наше здоров’я не постраждає після такого соусу. Тому найкраще приготувати його самостійно, тим більше, що зробити це не так вже й складно. Вам знадобиться всього 5-10 хвилин вільного часу і доступні продукти, які, напевно, знайдуться у холодильнику у кожного. Як результат – ви отримаєте смачний та корисний соус.

Рецептом приготування смачного домашнього майонезу поділився портал "Так просто". Повірте, один раз приготувавши соус за цим рецептом, ви більше не захочете купувати магазинний аналог. Зазначимо, що крім "стандартних" інгредієнтів, до майонезу можна додати трави, приправи або часник. Також можна додати оливки або мариновані огірки. Головне їх дрібно нарізати.

Домашній майонез: рецепт

Складові:

350 г соняшникової або оливкової олії

2 сирі яйця

2 ст. л. гірчиці

сіль

цукор

1 ст. л. оцту або лимонного соку

Спосіб приготування:

Покладіть у миску жовтки яєць, цукор, сіль, оцет та гірчицю і збивайте все міксером кілька хвилин. Паралельно повільно, тонким струменем, додайте в суміш олію. Найкраще використовувати суміш рослинного та оливкового. І продовжуйте збивати майонез до загущення.

Зазначимо, що майонез має бути не дуже рідким. Якщо він у вас вийшов таким, це означає, що він недостатньо збитий.

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