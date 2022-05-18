Як зробити домашній майонез густим та білим: простий лайфхак
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Усі ці секрети допоможуть не зіпсувати домашнього майонезу.
Майонез – це без перебільшення найпопулярніший соус у світі. Він — складова багатьох салатів, а також його можна їсти просто намазавши на хліб. Попри свою універсальність, багато людей відмовляються від його вживання, відзначаючи, що майонез може зашкодити здоров’ю. Проте жирний, шкідливий та повний консервантів – це опис майонезу, купленого в магазині. Щоб зробити продукт кориснішим, його можна приготувати вдома.
Щоб домашній майонез вдався, щоб він був смачним, потрібно готувати його певним чином і знати кілька секретів його приготування, пише Ukr.Media.
Секрети приготування домашнього майонезу
- Вибір олії. Найкраще використовувати олію, адже вона вважається нейтральною. Можна взяти і оливкове, головне щоб воно не мало специфічного присмаку.
- Додати барвник. Щоб отримати білий майонез, необхідно додати білий барвник.
- Використовувати жовтки. Для того, щоб майонез був густим, не потрібно додавати яєчні білки — тільки жовтки.
- Додати лимонний сік. Якщо майонез вийшов рідким, готовий продукт потрібно додати трохи лимонного соку і поставити все в холодильник. Так він точно загусне.
- Додати воду. Це потрібно робити в тій ситуації, якщо майонез вийшов надто густим. Невелика кількість холодної води виправить становище.
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