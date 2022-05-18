Як зробити домашній майонез густим та білим: простий лайфхак

Усі ці секрети допоможуть не зіпсувати домашнього майонезу.

Майонез – це без перебільшення найпопулярніший соус у світі. Він — складова багатьох салатів, а також його можна їсти просто намазавши на хліб. Попри свою універсальність, багато людей відмовляються від його вживання, відзначаючи, що майонез може зашкодити здоров’ю. Проте жирний, шкідливий та повний консервантів – це опис майонезу, купленого в магазині. Щоб зробити продукт кориснішим, його можна приготувати вдома.

Щоб домашній майонез вдався, щоб він був смачним, потрібно готувати його певним чином і знати кілька секретів його приготування, пише Ukr.Media.

Секрети приготування домашнього майонезу

Вибір олії. Найкраще використовувати олію, адже вона вважається нейтральною. Можна взяти і оливкове, головне щоб воно не мало специфічного присмаку.

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Додати барвник. Щоб отримати білий майонез, необхідно додати білий барвник.

Щоб отримати білий майонез, необхідно додати білий барвник. Використовувати жовтки. Для того, щоб майонез був густим, не потрібно додавати яєчні білки — тільки жовтки.

Для того, щоб майонез був густим, не потрібно додавати яєчні білки — тільки жовтки. Додати лимонний сік. Якщо майонез вийшов рідким, готовий продукт потрібно додати трохи лимонного соку і поставити все в холодильник. Так він точно загусне.

Якщо майонез вийшов рідким, готовий продукт потрібно додати трохи лимонного соку і поставити все в холодильник. Так він точно загусне. Додати воду. Це потрібно робити в тій ситуації, якщо майонез вийшов надто густим. Невелика кількість холодної води виправить становище.

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