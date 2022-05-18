Как сделать домашний майонез густым и белым: простой лайфхак
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Все эти секреты помогут не испортить домашний майонез.
Майонез – это без преувеличения самый популярный соус в мире. Он — составляющая многих салатов, а также его можно есть просто намазав на хлеб. Несмотря на свою универсальность, многие люди отказываются от его употребления, отмечая что майонез может навредить здоровью. Однако жирный, вредный и полный консервантов — это описание майонеза, купленного в магазине. Чтобы сделать продукт полезнее, его можно приготовить дома.
Чтобы домашний майонез удался, чтобы он был вкусный, нужно готовить его определенным образом и знать несколько секретов его приготовления, пишет Ukr.Media.
Секреты приготовления домашнего майонез
- Выбор масла. Лучше всего использовать подсолнечное масло, ведь оно считается нейтральным. Можно взять и оливковое, главное чтобы оно не обладало специфическим привкусом.
- Добавить краситель. Чтобы получить белый майонез, нужно добавить белый краситель.
- Использовать желтки. Для того чтобы майонез был густым, не нужно в него добавлять яичные белки — только желтки.
- Добавить лимонный сок. Если майонез получился жидким, в готовый продукт нужно добавить немного лимонного сока и поставить все в холодильник. Так он точно загустеет.
- Добавить воду. Это нужно делать в той ситуации, если майонез получился слишком густым. Небольшое количество холодной воды исправит положение.
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