Шашлык можно будет жарить уже через 25 минут: рецепт экспресс-маринада

Этот рецепт подходит для свинины, баранины, курицы, индейки.

Лето — это отлично время, чтобы отправится на пикник вместе со своими друзьями или родственниками и пожарить шашлык. Иногда так бывает, что такие сборы не природу спонтанные, но ведь тогда придется отказаться от шашлыка, ведь чтобы мясо промариновалось нужно несколько часов. Что же делать?

На такой случай есть рецепты экспресс-маринадов. Одним из таких рецептов, благодаря которому жарить мясо можно уже через 25 минут, мы и хотим поделиться сегодня. Как замариновать мясо всего за полчаса, пишет belnovosti.

Маринад для шашлыка: экспресс-рецепт

Ингредиенты:

соль – 3 ст. л.;

теплая вода (+35-40 °C);

лук – 1 средняя луковица;

чеснок – 2 зубчика;

лавровый лист – 2-3 шт.;

кинза или базилик – 1 пучок;

черный молотый перец – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Нарежьте мясо на кусочки, если вы используете куриные крылышки, бедра или голени, то их можно мариновать целиком. В теплой воде размешайте соль до полного растворения. Затем нарежьте лук кольцами и добавьте порезанную зелень, и после хорошо помните руками. Поместите мясо в теплую соленую воду, добавьте туда лук, зелень, лавровый лист и черный перец, выдавите чеснок. Все эти ингредиенты тщательно перемешайте руками в течение 2-3 минут и оставьте мясо мариноваться при комнатной температуре на протяжении 20 минут.

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