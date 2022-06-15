Шашлик можна буде смажити вже за 25 хвилин: рецепт експрес-маринаду

Цей рецепт підходить для свинини, баранини, курки, індички.

Літо — це чудовий час, щоб вирушити на пікнік разом зі своїми друзями або родичами та посмажити шашлик. Іноді так буває, що такі збори не природу спонтанні, але тоді доведеться відмовитися від шашлику, адже щоб м’ясо промаринувалося потрібно кілька годин. Що ж робити?

На такий випадок є рецепти експрес-маринадів. Одним із таких рецептів, завдяки якому смажити м’ясо можна вже через 25 хвилин, ми хочемо поділитися сьогодні. Як замаринувати м’ясо лише за пів години, пише belnovosti.

Маринад для шашлику: експрес-рецепт

Інгредієнти:

сіль – 3 ст. л.;

тепла вода (+35-40 ° C);

цибуля – 1 середня цибулина;

часник – 2 зубчики;

лавровий лист – 2-3 шт.;

кінза або базилік – 1 пучок;

чорний мелений перець – 1 год.

Спосіб приготування:

Наріжте м’ясо на шматочки, якщо ви використовуєте курячі крильця, стегна або гомілки, їх можна маринувати повністю. У теплій воді розмішайте сіль до повного розчинення. Потім наріжте цибулю кільцями і додайте порізану зелень, а потім добре пам’ятайте руками. Помістіть м’ясо у теплу солону воду, додайте туди цибулю, зелень, лавровий лист і чорний перець, видавіть часник. Всі ці інгредієнти ретельно перемішайте руками протягом 2-3 хвилин і залиште маринуватися м’ясо при кімнатній температурі протягом 20 хвилин.

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